Recomendaciones de la campaña de prevención y reducción de riesgos “Verano querido”

Con motivo de la temporada estival, Presidencia de la República lanzó la pasada semana la Campaña de Prevención y Reducción de Riesgos denominada “Verano querido”.

A partir del recurso emotivo del nombre, se apunta a la llegada del verano como sinónimo de descanso y disfrute asociado a la importancia de la prevención y del cuidado propio, de los otros y del entorno. La campaña apela al humor y está protagonizada por la actriz Luciana Acuña, quien interpreta diferentes personajes.

La campaña unifica y refuerza la idea de prevención de riesgos sobre los que trabajan las tres unidades dependientes de la Presidencia de la República: Junta Nacional de Drogas, Sistema Nacional de Emergencias y Unidad Nacional de Seguridad Vial.

En ese marco se hace foco en cinco riesgos asociados a la temporada estival: incendios forestales; ahogamientos; siniestros de tránsito; consumo problemático de drogas; falta de hidratación y cuidado de la piel.

“Verano querido” es una campaña que busca generar conciencia desde un lugar empático, a través de la construcción de personajes alusivos a las situaciones de riesgo que se busca prevenir. Un guardavidas que previene los ahogamientos; una sombrillera que promueve el cuidado de la piel; una acampante que advierte sobre los incendios forestales y de campo; una cantinera que promueve la hidratación y previene el consumo problemático de drogas y una motoquera que sensibiliza sobre la importancia de cuidarse y cuidar al otro en el tránsito.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Para disfrutar a pleno en esta época del año es importante prevenir situaciones de riesgo. Para ello se brindaron diversas recomendaciones. Algunas de ellas son:

Incendios forestales y de campo. Para seguir previniendo los incendios forestales, se recomienda mantener limpios los predios; respetar las disposiciones para realizar fogones; no encender fuegos al aire libre; evitar encender fuegos artificiales en lugares con vegetación; no arrojar colillas de cigarrillos sin apagar.

Si el incendio ocurre, se recomienda mantener la calma y llamá al 104 de bomberos o al 911; cubrir boca y nariz con un paño húmedo, para no inhalar humo; evacuar inmediatamente el área en dirección opuesta al humo; no regresar a un área quemada, ya que las zonas calientes pueden reactivarse sin previo aviso.

Ahogamientos. Para prevenir los siniestros en el agua es fundamental el compromiso de todos, por eso la campaña recomienda que al momento de tomar un baño se elijan las zonas habilitadas, es decir las que tienen puesto de guardavidas; si no se conoce el lugar, se deberá chequear previamente la profundidad con los pies; en caso de ser arrastrado por una corriente, se deberá mantener la calma y la flotación; no nadar contra corriente, y sí en paralelo hacia la costa o flotar mientras se espera ayuda manteniendo un brazo en alto que es la señal internacional de auxilio; vigilar permanentemente a los y mantenerlos al alcance de los brazos; prestar atención a las banderas en las playas (verde, habilitada; amarilla, precaución; roja, zona no habilitada para baños).

Siniestros de tránsito. Para prevenir, los siniestros y sus consecuencias, se recomienda respetar siempre los límites de velocidad señalizados; utilizar casco certificado, bien abrochado, y campera, chaleco o cintas con reflectivos; mantener el vehículo en condiciones de circular; no consumir alcohol u otras drogas si planea manejar; no distraerse usando el celular al manejar o manipulando la radio; utilizar -conductor y acompañantes- cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil para los más pequeños; recordar que los peatones siempre tienen preferencia en los lugares habilitados para el cruce.