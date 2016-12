Rivera inaugurará Campus Regional de Educación Terciaria de carácter binacional

El Intendencia Departamental de Rivera, Dr. Marne Osorio, dijo que es una iniciativa que “tiene puesta la camiseta de la descentralización”. El objetivo es construir un sistema de educación pública que abarque diversas carreras universitarias específicas para estudiantes de Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó, además de estudiantes brasileños. La participación de estos estudiantes rondará el 50%.

En la presentación de los avances en las obras de infraestructura del proyecto (ubicado en una zona cercana al centro de Rivera) las autoridades de la enseñanza, así como el intendente Marne Osorio firmaron el convenio de cooperación interinstucional para impulsar las obras. Con el aval de la comuna riverense, el emprendimiento contará con laboratorios, aulas y centros de sociabilidad para los alumnos terciarios.

El intendente Marne Osorio aseguró que “se trata de un proyecto que tiene puesta la camiseta de la descentralización. Es uno de los proyectos más importantes en el departamento de Rivera y es un cambio de paradigma en un departamento donde los jóvenes no estudiaban porque no tenían oportunidades para hacerlo”.

El Dr. Osorio destacó que la construcción de este polo de educación superior tiene un capítulo fundamental que es trabajarlo en clave binacional. Sostuvo que ya se trabaja en que exista reconocimiento de los títulos por parte de ambos países.

El jefe comunal explicó que la idea surgió de una movilización social donde están los estudiantes, trabajadores, empresarios, donde -junto a las autoridades educativas- preguntaron a los jóvenes que les gustaría.

Osorio afirmó que Rivera mostrará diversos cambios en la paisajística urbana de la ciudad con la creación de un parque temático basado en la educación.

Al hablar sobre los actores involucrados en el proyecto (Universidad de la República, ANEP, Universidad Tecnológica y la propia Intendencia) el jerarca sostuvo que “se debe ir más allá de las formalidades normativas aunque a veces se ponga difícil”.

Recordó que las iniciativas en educación por parte de la actual administración no son nuevas y que días atrás la Junta Departamental aprobó que se descuente un 10% de la contribución a quien aloje a un estudiante, previo aval de las autoridades competentes.

La Intendencia ya deriva un 20% de la totalidad de lo recaudado en la contribución inmobiliaria a transporte y alojamiento infantil y juvenil.

“Se trata de un enclave regional que nos posiciona como una oferta única” sostuvo el jerarca. Con este polo estudiantil, Rivera se posiciona como el epicentro universitario de la región.

El llamado a interesados a llevar a cabo las obras de construcción recibió veintidós propuestas de anteproyectos cuyos pliegos fueron abiertos días atrás.