Se dictó un taller para dejar de fumar abierto al público en general

“Solo un 3% dice no fumo más, y lo deja”

Desde la Intendencia Departamental de Rivera (IDR), a través de la Unidad de Recursos Humanos, Tecnológicos y Logísticos (URHTL), se brindó un taller para dejar de fumar destinado a funcionarios municipales y público en general. El mismo estuvo a cargo del Director de la División Salud Municipal, Dr. Renato Perurena.

Todos los interesados en el proceso, teniendo en cuenta que la nicotina es adictiva, se dieron cita en la mañana del pasado jueves, en la Sala de Conferencias de la Intendencia de Rivera.

El Dr. Perurena brindó detalles del taller: “Se planteó el problema, conversamos sobre que es el tabaco, humo del tabaco y las sustancias tóxicas y cancerígenas, cuál es el efecto de la nicotina en el organismo, tipos de adicciones, situaciones gatillo. Se analizó cuáles son las acciones que debemos tomar, o qué esperamos al empezar el tratamiento de dejar de fumar”.

Señaló que se debe apuntar a visualizar y romper los condicionamientos psicológicos como: “el cigarrillo es tu mejor compañero”, “él que está siempre”, “sin él no pueden vivir”, “no pueden concentrarse si no fuman”, “no están de buen humor si no fuman”. El Director de la División Salud Municipal explicó que “fumar es una conducta aprendida; a dejar de fumar se aprende y solo un 3% dice no fumo más, y lo deja”.

“Estudios han demostrado que lleva entre seis a doce semanas luego de dejar de fumar para que la cantidad de receptores nicotínicos en el cerebro regresen a niveles de no fumadores”. Según estadísticas a nivel mundial, el 50% de las personas que fuman van a morir prematuramente, informó el director de División Salud.