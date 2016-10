Se realizó ayer el lanzamiento del Proceso de Diálogo por el Empleo

(Por Rosa Dutra) En la jornada de ayer, en el tercer piso de la Intendencia de Rivera, se realizó el lanzamiento del Proceso de Diálogo por el Empleo, en el marco del acuerdo departamental por el empleo y la formación profesional en Rivera.

El acto contó con la presencia del Secretario General de la Comuna, Cr. Richard Sander, el Director de Desarrollo y Medio Ambiente, Quím. Farm. Alejandro Bertón, el Director Nacional de Empleo, Eduardo Pereira, el representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fernando Casanova, el representante de la OPP, Pablo Sommer, el Presidente de la Junta Directiva de la Agencia de Desarrollo de Rivera, Ariel Pereira, el Gerente de la Agencia de Desarrollo, Arq. Francisco Centurión, la representante del SENAC, Paula Machado, el Jefe de Policía de Rivera, y el Presidente de la Junta Departamental, entre otros.

La Intendencia de Rivera, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Empleo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), la Agencia de Desarrollo Rivera, con el apoyo de la Organización del Trabajo son las instituciones comprometidas en este proceso de diálogo por el empleo.

En la parte oratoria el Quím. Farm. Alejandro Bertón manifestó su complacencia en llevar a la formalización de la firma del convenio por este diálogo por el empleo, “un proceso que hace tiempo lo venimos realizando, con un trabajo en conjunto con el Ministerio del Trabajo, con el INEFOP, y que está relacionado con la planificación estratégica determinada del Gobierno de Rivera para los próximos cinco años”.

El eje empleo es fundamental en el desarrollo. El diálogo dará pie para trabajar en algunos puntos fundamentales, teniendo en cuenta la opinión y la demanda de todas las partes, aunando esfuerzos entre empresarios, trabajadores e instituciones. Así se mejorará y levantará una restricción existente en el territorio, señaló.

“Este diálogo por el empleo en Rivera -continuó- tiene una particularidad especial, es el sentimiento que hay en los riverenses y santanenses; aquí empieza una región fronteriza diferente, que requiere políticas especiales para todos los ciudadanos y políticas especiales en el empleo, las que se pueden llevar a cabo a través del diálogo que permita definir e identificar estas restricciones”.

Luego el representante de la OPP dijo que, dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), representaba la División “Uruguay Más Cerca”, que está comprometida con el desarrollo económico local del territorio que abarca a Rivera y Cerro Largo.

Pablo Sommer señaló que apoyaron la planificación estratégica de desarrollo de la Intendencia Departamental. En ella la intendencia puso como ítem importante el diálogo con el empleo y “Uruguay Más Cerca” también apunta a mejorar las microempresas del territorio, lo que conlleva a mejorar el empleo en cantidad, calidad, formación y asociativismo.

En 2015 nuestro país firmó veinticuatro proyectos en todo el territorio, con una inversión de treinta y seis millones de pesos. Se apoyaron distintas alternativas de apoyo a micro y pequeñas empresas, con fomento del empleo, su mejoramiento y la creación de nuevas empresas. En 2014, en Rivera fue firmado un convenio que mejoró las capacidades a través de cursos específicos de los trabajadores rurales.

En 2015 apoyaron el proyecto Flordelana, un pequeño proyecto que tiene diez mujeres emprendedoras, quienes mejoraron la calidad del producto, y se capacitaron en gestión empresarial y comunicación. Este año se firmará un convenio de jóvenes rurales y se pretende fomentar nuevos emprendimientos y capacitarlos.

Por su parte, el Presidente de la Junta Directiva de la Agencia de Desarrollo de Rivera habló e hizo referencia a la importancia del diálogo. Ariel Pereira expresó que es significativo para esta zona de frontera el aporte que hace el Estado y la Intendencia Departamental, porque el tema “es complicado, difícil”. Hace años que se trabaja aisladamente en los temas y por primera vez hay una coordinación de esfuerzos donde se suman energías para llegar a un mejor fin, acotó.

Dijo tener grandes esperanzas en lo que vendrá, conciliando trabajo y capital, empresarios y trabajadores, dialogando, acercando las partes. Destacó a los dos creadores de la Agencia de Desarrollo y finalizó con una frase del actor argentino Luis Sandrini: “Mientras el cuerpo aguante, voluntad no falta”.

El Coordinador Técnico Nacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fernando Casanova, hizo referencia al rol de la organización, explicando que tiene un ingrediente para ayudar y este es el diálogo social. Promueven el diálogo entre empresarios y trabajadores, el diálogo a nivel nacional o sectorial, y a nivel territorial.

El diálogo social permite aprovechar al máximo las capacidades existentes en el territorio, sacar mayor provecho desde lo productivo, social y cultural, y “cuando se aprovechan esas capacidades, el territorio puede ser más atractivo para atraer inversiones y aprovecharlas; ayuda a orientar las políticas públicas para que sean más pertinentes, de acuerdo a las necesidades del territorio”.

Luego el Director de la Dirección Nacional de Empleo manifestó que para trabajar en temas de empleo y formación profesional se requiere ir construyendo capacidades que no surgen en un día, hay antes muchos ensayos de aciertos y errores, muchos ejercicios de construcción de confianza, como elaboración de territorio, de algunos perfiles profesionales, instalación del Comité Departamental, y el desarrollo de la Agencia Departamental de Desarrollo.

Eduardo Pereira cree que hay un aprendizaje y una construcción de capacidad en el intercambio y la construcción de confianzas en lo departamental y nacional. Considera que se ganará en la potencia de los acuerdos, en el respaldo de lo que se acuerde.

Cree que el eje de la Ruta 5 “estará muy dinámico”, producto de la concreción e instalación en los próximos años de los proyectos de UPM. “Será un eje dinámico en materia de empleo, servicios y desarrollo. Rivera deberá pensar como los aprovechará”, señaló.

El Secretario General Richard Sander cerró la parte oratoria. Recordó que en el año 2000 se comenzaron a tratar temas sobre el trabajo y el empleo con la Dirección Nacional de Empleo (DINAE). De allí surgió la Escuela de Ladrilleros y se hizo un convenio de pasantías para estudiantes con la UTU. Hoy se trabaja en un convenio de pasantías con el IFSul, para que los jóvenes puedan realizar carreras binacionales y desarrollar sus capacidades.

La Intendencia Departamental tiene “una historia de compromiso y de cosas bien realizadas con el Gobierno Nacional”, lo que les da fuerzas para continuar trabajando, porque Rivera presenta uno de los mayores índices de desempleos del país.

Considera que las herramientas de la INEFOP resultan muy importantes para el Departamento, porque permitirán apoyar a emprendedores y microempresarios. También se está trabajando con el Gobierno Nacional y apoyando a mujeres rurales, al interior profundo, buscando alternativas para los jóvenes, mejorando sus condiciones de estudio, de trabajo y de vida.

Se pretende brindarles herramientas para radicarlos en el interior. Se apunta a trabajar en unidades productivas, capacitarlos, buscar alternativas, como el Polo Tecnológico para aquellos que dejaron de estudiar y no consiguen trabajo. Luego se procedió a la firma del convenio por parte de las autoridades presentes.

SEMINARIO POR EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El Seminario Departamental Lanzamiento Por el Empleo y la Formación Profesional, desarrollado como marco para la generación de trabajo decente y cultura de trabajo se realizó en la tarde de ayer, miércoles, en el Campus Regional de Educación Tecnológica, ubicado en el kilómetro 496 de Ruta 5, a partir de la hora 17:00.