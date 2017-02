En la jornada de ayer se realizó el sorteo para cubrir vacantes del cargo de peón para Vialidad Urbana, lo que corresponde a las inscripciones realizadas durante los días 8 y 9 de febrero, con un total de 188 interesados que acreditaron experiencia laboral en obras.

El sorteo fue realizado ante Escribano Público, en la mañana de ayer, viernes 10 de febrero, a la hora 10:00 en el Salón de Actos de la Intendencia Departamental.

A continuación, damos a conocer la nómina de los diez sorteados: 1) Ruben Ney Ramos (Nº 179, C.I. 4.723.194-3); 2) Jonatan Garifo Costa (Nº 168, C.I. 4.241.062-9); 3) Washington Alejandro Rodríguez Sosa (Nº 130, C.I. 5.358.842-3); 4) Jessica Daiana Torres Nievas (Nº 83, C.I. 4.695.416-0); 5) Emerson E. Fernández Suárez (Nº 79, C.I. 5.014.038-3); 6) Sandra Correa Carvalho (Nº 17, C.I. 4.340.250-6); 7) Luis Carlos Casaravilla (Nº 30, C.I. 3.998.359-6); 8) Juan Andrés Rodríguez Casaravilla (Nº 145, C.I. 4.487.668-7); 9) Nelson N Melo Ferreira (Nº 155, C.I. 3.976.109-3); 10) Paulo Roberto Suárez Pereira (Nº 100, C.I. 5.101.277-3).

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE COLMENAS

Debido al incremento que se observó en nuestro departamento relacionado al área de apicultura, la Dirección General de Desarrollo y Medio Ambiente recomienda y recuerda algunas medidas a los productores apícolas:

– De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 7/2007, deberán tomar los recaudos pertinentes, a modo de ejemplo, circular con vehículos en perfectas condiciones.

– No entrar con seres vivos (abejas) a la ciudad, a poblados, a centros urbanos, ni a lugares de concurrencia de público.

– Usar tela “sombrite” o similar, que cubra toda la carga.

– Los traslados de abejas deben ser realizados durante la noche.

– La instalación de apiarios deben realizarse a más de 100 metros de rutas nacionales o caminos vecinales y a más de 250 metros del predio de escuelas u otros centros de estudios y centros poblados.

Por inconvenientes con enjambres de abejas, camoatíes o similares, llamar al teléfono 46231900, internos 180 o 107, o también a través del 911 o Bomberos.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Se esperan lluvias y tormentas para este sábado 11 y domingo 12 de febrero. Las rachas de viento pueden llegar a los sesenta kilómetros por hora. El mal tiempo continuará hasta el martes 14 inclusive.

Según establece el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), este sábado habrá una mínima de 19º C y una máxima de 28º C. Se esperan precipitaciones y tormentas aisladas, con mejoras temporarias. El cielo estará cubierto, con nieblas y neblinas, y se pueden alcanzar rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora en las zonas costeras.

El domingo se mantendrán las precipitaciones y tormentas. La temperatura mínima será de 20º C y la máxima de 27º C. Puede haber rachas de viento que alcancen los 60 kilómetros por hora.

En el norte se espera un sábado cubierto, con nieblas y neblinas. Habrá precipitaciones y tormentas aisladas con mejoras temporarias. La temperatura máxima será de 30º C y la mínima de 20º C.

El domingo se mantendrá cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. El viento llegará a los 40 kilómetros por hora en el noreste. Habrá una temperatura mínima de 21º C y una máxima de 27º C. Fuente: Montevideo Portal.