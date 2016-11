Sistema Nacional de Emergencias informó sobre evento meteorológico

Según detalla un comunicado emitido por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), durante la vigencia de la alerta roja si bien no se han reportado lesionados, fue necesario evacuar de sus viviendas a treinta y cinco personas.

De ese total, veintinueve son evacuadas (dieciocho en Rivera y once en Tacuarembó) y seis auto evacuadas (todas ellas en Florida). El comunicado señala:

“Ante los eventos meteorológicos de público conocimiento y tras el cese de la alerta roja emitida por el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) actualizamos la información:

ACCIONES DE RESPUESTA

Desde la emisión de la advertencia de nivel naranja y posterior alerta de nivel rojo para el norte del país, se activó el ‘Protocolo de Coordinación General del SINAE’.

El mencionado Protocolo define el marco de gobernabilidad de la respuesta y regula la organización y la secuencia de responsabilidades, acciones y procedimientos que debe adoptar el Estado uruguayo para responder a emergencias y desastres súbitos, de acuerdo a su nivel de impacto efectivo o esperado, con el objetivo de alcanzar una mayor eficacia en la coordinación interinstitucional y garantizar el flujo de información fiable y oportuna.

En el marco del Protocolo los Comités Departamentales de Emergencias (CDE) se declararon en sesión permanente e iniciaron la fase de ‘Preparación’, esto significa que pusieron a punto todos los recursos humanos, materiales, técnicos y logísticos necesarios. Esto incluyó el ajuste de los planes de contingencia, la identificación y adecuación de los eventuales albergues temporales, las coordinaciones interinstitucionales previstas en materia de alimentación, seguridad, logística, atención sanitaria, etcétera, y el monitoreo permanente de la situación y de los pronósticos.

Una vez emitida la alerta roja y de acuerdo al mencionado Protocolo, el Prosecretario de la Presidencia en su carácter de Director Superior del SINAE comunicó la suspensión de actividades estatales en los departamentos bajo alerta roja, exhortó al ámbito privado a seguir criterios similares y a la población a atender especialmente las recomendaciones del SINAE.

PRINCIPALES AFECTACIONES

Durante la vigencia de la alerta roja si bien no se han reportado personas lesionadas, fue necesario evacuar de sus viviendas a treinta y cinco personas. De ese total, veintinueve son evacuadas (dieciocho en Rivera y once en Tacuarembó) y seis auto evacuadas (todas ellas en Florida).

De acuerdo a la evaluación preliminar de daños las principales afectaciones se registraron en Artigas, Salto y Montevideo.

En Artigas, Tomás Gomensoro se reportó la caída de árboles, columnas de alumbrado, techos de viviendas y emprendimientos productivos.

En el departamento de Salto, cuatro barrios se encuentran temporalmente inundados por problemas de desagües.

En Montevideo hasta el momento ha habido cinco denuncias por caídas de árboles y veinticinco denuncias por bocas de tormenta y colectores obstruidos que generaron problemas en el tránsito.

Se han reportado además afectaciones en el suministro de energía eléctrica las localidades Tomás Gomensoro de Artigas y los parajes rurales La Tentación y Las Delicias de Paysandú.

En estos momentos el Sistema Nacional de Emergencias, como ámbito de articulación del conjunto del Estado uruguayo para garantizar la protección de la vida, los bienes de significación y el medio ambiente en situaciones de emergencia, dispone de todos los recursos técnicos, materiales, logísticos y humanos así como de los planes y protocolos necesarios para asegurar una respuesta efectiva en la zonas afectadas.

SINAE agradece a los medios de comunicación el apoyo en la difusión de los comunicados y las recomendaciones que se formulan durante situaciones de emergencias.

Asimismo reitera a la población la importancia del manejo responsable de la información en especial en redes sociales y en tal sentido exhorta a no propagar rumores, informaciones o imágenes de las que no se tenga certeza de su veracidad”.