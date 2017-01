“Son inversiones que el Estado debe hacer para posicionar al país como un destino turístico”

Coordinador Regional del Ministerio de Turismo, Eduardo Pereira:

(Por Rosa Dutra) El Coordinador Regional del Ministerio de Turismo, Eduardo Pereira, informó sobre las medidas que tomará el Ministerio en vista de la llegada de turistas a nuestro país. También opinó sobre la inauguración del Área de Control Integrado de Turismo en Rivera.

Manifestó que esta obra inaugurada es emblemática, porque era un compromiso del gobierno de tener su control integrado, que por razones de comodidad y espacio no lo podían tener, pero gracias a la iniciativa privada lograron concretar.

Señaló que tiene grandes cosas que podrán hacer que Rivera pase a ser el primer punto de paso frontera; una de ellas es la rapidez en los trámites para el turista. Las otras son la seguridad, el área de estacionamiento disponible y la calidad del servicio. “Ya no habrá filas, todo es por número. Hay comodidades de servicios”, agregó.

El local tiene buena seguridad -señaló- lo que aumentará el número de turistas que pasen por la zona. Están trabajando con el Ministerio junto con ANTEL, al igual que con los privados, para desarrollar una aplicación para celular para que cuando el turista ingrese a Rivera se le pueda mostrar el centro de la ciudad, la historia de la calle de los quesos, Avda. Sarandí y su tradición, el parque, las bodegas. Se intentará así que el turista pueda planificar y quedarse al menos un día más.

En el Área de Control Integrado hay dos funcionarios del Ministerio de Turismo, quienes informan al turista sobre la ciudad de Rivera y sobre el Uruguay, presentándolo como un destino de buena calidad de vida, naturaleza y tranquilidad.

Están trabajando desde el mes de setiembre para ofrecerle comodidades al viajero. Se hicieron lanzamientos en Brasil (Porto Alegre y San Pablo) y en Buenos Aires, en la casa de la embajadora. También aumentaron la publicidad estática y la cartelería en los centros comerciales principales de la región sur de Brasil. Se pasó de tener pocos turistas brasileños a unos cuatrocientos setenta mil que entran al país. Y se estima que el año próximo se duplicaría este número.

La inversión que realizaron en una novela brasileña de la Rede Globo traerá un retorno importante. La producción de vinos que apareció en la novela hizo crecer la demanda por visitas a Montevideo. Consideró que son inversiones que el Estado debe hacer para posicionar al país como un destino turístico en la región. Ahora están negociando una nueva posibilidad con otra participación apuntando a nuestro destino, señaló Pereira.

En los dos centros de atención al turista de Rivera entregados por el Ministerio existe una comisión de seguimiento. La próxima semana se llamará a una conferencia de prensa para informar sobre el llamado a licitación para la instalación de una cafetería en cada uno de los centros.

La dirección de turismo se instalará en el Centro de la Plaza Internacional, donde se promoverá a pequeñas agencias de turismo receptivo para que empiecen a trabajar y vender a Rivera como destino turístico, y que puedan ofrecer paseos urbanos a los turistas que están de paso. Se ofrecerá también lugares turísticos en el interior departamental.

Otros beneficios otorgados al turista por el Ministerio son incentivos, como que no pague el IVA en hoteles y restaurantes, acceso a Internet sin roaming y rebajas en el precio del combustible.