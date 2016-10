Los días miércoles 12 y jueves 13 de octubre se realizó con éxito el taller teórico y práctico de maquinaria vial para operadores y mecánicos, con funcionarios de la Intendencia Departamental, brindado por técnicos de la empresa New Holland. El mismo fue articulado desde la Unidad de Recursos Humanos Tecnológicos y Logísticos, a través de la División de Recursos Humanos.

El director de la División de Recursos Humanos, Psic. Marco Castro, resaltó que “estamos muy contentos por el contacto que hicimos con New Holland. Están todos encantados porque contribuye para actualizar conocimiento y avanzar en el mejor desempeño de las tareas”.

Agregó que “es la primera vez que la empresa invierte en capacitaciones en otros departamentos. En la evaluación final del taller todos los funcionarios sacaron los máximos puntajes. (…) Para nosotros es muy grato, y para ellos el tener contacto con otros grupos de trabajo y con nuevas tecnologías es muy positivo”.

El taller se dividió en dos partes. El día miércoles 12 se realizó la parte teórica en la Intendencia de Rivera, y el jueves 13 se trasladaron por cuenta de la empresa a Salto para realizar el segunda y último segmento del taller, con la parte práctica.

El Gerente de Ventas de New Holland, Gustavo Boquete, expresó que se trató de una capacitación que “permite verter conocimiento con respecto a los equipos de vialidad: retroexcavadora, motoniveladora, etcétera”.

Resaltó que es valioso para ambas partes, ya que “New Holland apunta a la apertura del conocimiento para con los clientes”. Destacó la buena asistencia de funcionarios y la predisposición para recibir nuevos conocimientos, resaltando que prestaron mucha atención, participando activamente.

El Director de la División Recursos Humanos expresó que “venimos en pleno desarrollo del plan de capacitaciones. Estuvimos con los compañeros en Salto desarrollando la capacitación sobre maquinaria vial para operadores y mecánicos. El próximo taller será sobre educación financiera para el hogar”.

Para las primeras semanas de diciembre tienen previsto terminar el plan de capacitaciones del presente año, y diseñar las nuevas estrategias para profundizar el conocimiento en determinadas áreas de la Intendencia Departamental de Rivera.