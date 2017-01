Uruguayos que viajen a zona costera de Brasil no necesitan vacunación contra fiebre amarilla

Recomendaciones de Salud Pública:

El Ministerio de Salud Pública realizó recomendaciones ante un brote de casos de fiebre amarilla registrado en Minas Gerais, Brasil. El director general de Salud, Jorge Quian, dijo que los uruguayos que viajen a las costas de ese país no necesitan vacunarse, pero sí quienes viajen a la zona selvática. No se recomienda la inoculación a niños menores de nueve meses, mujeres embarazadas, inmunodeprimidos y mayores de 60 años.

En conferencia de prensa, el 16 de enero, Quian dijo que quienes piensen viajar a Brasil con destino a las costas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Río de Janeiro, entre otros, no deben vacunarse contra la fiebre amarrilla, dado que allí no se registró un brote. El MSP sí recomienda la inoculación a aquellas personas que viajen a zonas selváticas del país vecino.

Quian explicó que la vacuna no es sugerida para toda la población. Está contraindicada en personas con alergia específica a las proteínas del huevo, la lactosa u otros componentes de la vacuna; personas con inmunodepresión por cualquier causa; menores de seis meses; personas con alguna enfermedad febril grave en curso y mujeres embarazadas. En este último caso, recomendó directamente suspender los viajes a la zona de riesgo.

En casos de niños de entre seis y ocho meses, mayores de 60 años y mujeres en etapa de lactancia sugirió consultar a sus médicos. Asimismo, el Ministerio recomienda evitar el embarazo en las cuatro semanas siguientes a la administración de la vacuna. Una vez inoculada, la persona queda cubierta a los 10 días, el tiempo que tardan en desarrollarse los anticuerpos.

Quian aseguró que la probabilidad de ingreso de este virus es muy baja, ya que los casos se registraron en zonas selváticas de Brasil, Colombia y Perú. “Estamos analizando la posibilidad de pedir que quienes vengan de esa zona tengan la vacuna de la fiebre amarilla. En los próximos días se comunicará si se toma finalmente la decisión”, indicó el director de Salud, quien aclaró que se aguardan los datos actualizados del Ministerio de Salud de Brasil e información de otros puntos del continente para tomar una definición.

Dijo que no habría riesgo con los turistas que ya ingresaron al país y que, si bien el Aedes aegypti puede ser vector de la enfermedad, los casos ocurridos, muy focalizados en cuanto a clima y territorio, fueron transmitidos por mosquitos que no están presentes en Uruguay. “No habría problemas para el país hasta el momento, pero tomamos estas medidas para que nuestra población esté protegida”, indicó el jerarca. Quian agregó que las personas que no piensen viajar al exterior no requieren de la inmunización. “No es un problema sanitario que afecte a Uruguay”, agregó.

Los síntomas más comunes de esta enfermedad son: fiebre, malestar, vómitos importantes, alteración del tránsito digestivo bajo y cuando se complica genera una ictericia en la zona de los ojos, por eso se la llama fiebre amarilla.

La vacuna, que cuesta aproximadamente $ 570 (0,61 unidades reajustables), se suministra en el vacunatorio de Salud Pública, ubicado en el puerto de Montevideo, y en los centros dependientes de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes en Rivera y Salto.

Por más información se puede consultar en el Centro de Atención al Viajero del MSP al teléfono 1934, internos 4030, 4031 y 4032; al correo electrónico asesoramientoalviajero@msp.gub.uy o al vacunatorio del puerto al teléfono 29154765.