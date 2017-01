Ya están abiertas las inscripciones para la 3K CASMER, en los 50 años de la institución

Con una nueva edición de la jornada saludable 3K CASMER la institución privada de asistencia médica colectiva del departamento inicia la celebración de los cincuenta años de su fundación.

2017 es el año del cincuentenario de CASMER y la institución se prepara para llevar adelante una serie de actividades de diversa índole, para seguir aportando a la mejora de la calidad de vida de los riverenses.

La Jornada Saludable 3K que vivirá su tercera edición el próximo sábado 28 de enero en la Ciclovía de Ruta 5, sintetiza el espíritu de CASMER y el compromiso de la institución con la sociedad en su conjunto.

La prueba atlética es abierta a toda la población, socios y no socios de CASMER, y la misma estará acompañada por una serie de actividades de promoción de salud que los diversos equipos conformados para abordar diferentes temáticas han preparado.

En declaraciones a Canal 10 de Rivera, la Gerente General de CASMER, Cra. Alejandra Portillo, señaló que “estamos preparando lo que es una nueva edición de la correcaminata, en este marco, como el primer evento de lo que son los festejos de los cincuenta años de CASMER”.

La Cra. Portillo recordó que en 2017 CASMER cumple sus cincuenta años y “consideramos importante y propicio comenzar a celebrarlos con la correcaminata, que es un evento en que todos nuestros afiliados y población en general -porque no está destinada solo a los afiliados de CASMER sino a toda la población- han respondido de una manera muy satisfactoria e incluso nos preguntan cuándo empieza o si este año la vamos a hacer otra vez”.

Explicó que la actividad se va a realizar el sábado 28 de enero en la Ciclovía de Ruta 5. “Vamos a estar allí de vuelta, con el mismo esquema de todos los años, una correcaminata, si bien está el evento deportivo pero no es el foco, sino moverse, como es el slogan de este año; empezar a generar una vida saludable, empezar a generar motivos para caminar, para moverse”.

La funcionaria de la tradicional institución de asistencia médica señaló que “van a estar todos los equipos de promoción de salud de CASMER allí presentes. El equipo de prevención de enfermedades cardiovasculares, CASMER Joven, con todo el equipo multidiscplinario de adolescentes, de apoyo”.

Por un tema de seguridad, al realizarse la actividad en la ciclovía, que es un espacio abierto, se limita la participación a mayores de 12 años. Se recomienda que los más jóvenes estén acompañados por sus padres. “Lo que hacemos es brindarle al evento la mayor seguridad posible, para eso contamos con todo el apoyo de la División Deportes de la Intendencia, con la Jefatura de Policía y con la Dirección de Tránsito. Tratamos de que sea un evento seguro y que se pueda hacer en familia, por eso tenemos esta pequeña limitación de los mayores de 12 años acompañados por sus padres”, explicó.

Agregó que las inscripciones se realizan en Ituzaingó 521, o en cualquiera de los locales del interior del departamento (Tranqueras, Vichadero y Minas de Corrales), portando la cédula de identidad. Las inscripciones comenzaron el 2 de enero y se extienden hasta el viernes previo a la correcaminata, el 27 de enero.

Las inscripciones son sin costo, y los primeros quinientos inscriptos recibirán de obsequio la camiseta de la 3K de CASMER, que ya es tradicional, y las inscripciones no está limitada a los afiliados a la institución sino que es abierto a todo público. “El objetivo es moverse, divertirse, salir al aire libre, conocer los equipos de promoción en salud que CASMER ofrece todo el año”, concluyó.

La Cra. Alejandra Portillo invitó a la población a participar de esta jornada, como lo hace año a año, inscribiéndose en la Oficina de Atención al Usuario de callé Ituzaingó 521, o en las filiales del interior del departamento.

Los primeros quinientos inscriptos tendrán derecho a una camiseta, la que se levantará como es costumbre previo a la prueba.

El sábado 28 de enero los riverenses tenemos un compromiso con nuestra salud, la 3K CASMER.