Campeonato Internacional de Básquetbol en categoría sub-16

El próximo sábado 15 y domingo 16 del corriente, se disputará en la ciudad de Rivera el Trofeo 69º Aniversario del Deportivo Social Sarandí Universitario de la categoría sub-16.

Participará un seleccionado riverense formado por jugadores locales de todos los clubes de la Liga de Básquetbol de Rivera y los clubes SOGIPA (Sociedade de Ginástica Porto Alegre) de Porto Alegre, Miramar de Montevideo y el Colegio Espíritu Santo de Bagé.

En esta oportunidad, la selección de Rivera estrenará su nueva indumentaria deportiva, gracias al importante aporte de Valentina Free Shop y la Intendencia de Rivera.

Todos los encuentros se disputarán en la sede del club Deportivo Social Sarandí Universitario, con entrada gratuita. Se ofrecerán bonos colaboración de la Liga a $ 20,oo y adhesivos a $ 30,oo.

EL FIXTURE

– Mañana, sábado 15 de octubre:

Hora 10:00 Rivera vs. Colegio Espíritu Santo de Bagé.

Hora 14:00 SOGIPA vs Miramar.

Hora 18:00 Miramar vs Colegio Espíritu Santo.

Hora 20:00 Rivera vs SOGIPA.

– El domingo 16 de octubre:

Hora 09:00 SOGIPA vs Colegio Espíritu Santo.

Hora 11:00 Rivera vs. Miramar.

A través de las páginas de NORTE, invitamos a la afición deportiva riverense a concurrir al Gimnasio “José Agustín Moratorio” del Deportivo Social Sarandí Universitario y apoyar al equipo local. La presencia de aficionados permitirá reforzar el básquetbol formativo en Rivera.