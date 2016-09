Ganaron rojos y azules en el campeonato de la categoría sub-18

Hubo resultados muy importantes en el certamen de la categoría sub-18 que definitivamente ingresa a una etapa de definición. Algunas de las cuales ya comenzaron a dilucidarse, como por ejemplo la confirmación de Frontera Rivera Chico como un serio candidato al título.

Los rojos de Cuaró tenían un duro examen en esta fecha y le ganaron a Peñarol por uno a cero. Fue un partido parejo donde el oportunismo de un goleador como Adilson Gómez fue la única diferencia y con ella, los rojos no solo suman tres nuevos puntos para conformar los 18 posibles en los seis partidos jugados, una campaña inigualable.

Pero, además, Frontera Rivera Chico, a nueve puntos del final de la rueda, confirma su presencia, definitivamente, en la zona de definición.

Ya nadie podrá sacarlos de la Liguilla aunque es justo reconocer que los rojos están para mucho más merced al trabajo previo que están dando sus frutos en pleno campeonato.

No le va en zaga el equipo de Oriental que ganó el partido más importante porque, en definitiva era el clásico.

Dos a cero sobre el tradicional rival en las categorías juveniles.

Sarandí Universitario, a pesar de la derrota, de todas maneras sigue en la zona de clasificación por la diferencia anterior que llevaba pero ahora ya no es lo mismo porque tiene a otros equipos al alcance.

Huracán, que también ganó su partido de este fin de semana, volvió a la zona de clasificación al estar en el cuarto lugar.

Pero un punto atrás, pisándole los talones, ahora están Cuñapirú y Nacional, los otros dos ganadores de la fecha.

Con su derrota ante los rojos, se queda Peñarol que de estar entre los posibles clasificados ahora se va al fondo de la tabla aunque tiene siete puntos y con posibilidades de retomar el camino perdido.

Lavalleja, con seis, aún tiene una relativa chance de ingresar a la Liguilla aunque es justo reconocer que ha ascendido notoriamente su producción en la categoría.

Ya sin chance alguna se quedan el Deportivo Colina y Ansina.

Pero de algo no hay duda alguna y tiene que ver con la importancia de los puntos en las próximas fechas.