Poco fútbol pero ya hay tres líderes en la segunda rueda de Primera División

Fue una fecha con resultados interesantes y que lentamente comienza a acomodar la tabla de posiciones del Campeonato Rivera, torneo “Kelby Oroná”.

CON POCO GANÓ COLINA

No fue un triunfo claro pero al final fue justo porque Oriental no pudo cambiar absolutamente nada de lo que hacía a pesar del cambio de técnico.

Es que en realidad, el inconveniente del azul no estaba afuera de la cancha sino que adentro, y allí nada cambió.

Pero fue necesaria la inclusión de Giovanni Fernández promediando el complemento para que se abriera el tanteador.

Luego los azules hicieron lo posible por lograr el empate pero en forma desordenada y sin tener en cuenta el carácter colectivo que tiene el fútbol.

Hasta que, a poco del final, llego el gol de Rafael Xavier Zacarías en perfecta definición amagando un paso al medio pero metiéndola en el arco de Yian Luca Rosa que, en definitiva en toda la primera rueda había sufrido tres goles y en la primera fecha de la segunda rueda, le hacen dos.

A PEÑAROL TAMPOCO LE SOBRÓ NADA

Pero Peñarol gana y eso es importante, Momentos de buen fútbol pero con enormes lagunas que no lo hacen un equipo consistente como debería ser de acuerdo a los jugadores que integran el plantel aurinegro.

Nuevamente un tiro libre abrió el camino, en esta oportunidad al revés de lo que había sucedido en el partido anterior ante Lavalleja.

En aquella oportunidad quien intentó primero fue Pitter del Pino y luego vino el gol de Sebastián Rossano, ahora fue al revés, primero Rossano y luego, una muy similar falta, ejecutada por Del Pino y el gol de apertura.

Luego el partido cayó en un pozo profundo, poco, muy poco de Peñarol y a Nacional, un equipo netamente juvenil, no se le puede pedir más que el entusiasmo que demuestran sus jugadores.

Aún así hubo oportunidades para alcanzar el empate pero todas se diluyeron hasta que en los instantes finales del partido llegó el segundo y definitiva, como para cerrar toda chance tricolor y Richard Gómez vuelve a anotar dejando claro que, cuando quiere, Peñarol es un buen equipo y seguramente candidato de hierro al título.

LOS GOLEROS ASEGURARON TABLAS

Sarandí Universitario y Huracán jugaron un partido anodino y no fue porque el trámite no le pusiera emociones.

Ya a los dos minutos de juego, una ejecución magistral de un tiro libre, fue el gol de apertura y de Huracán por intermedio de Rodrigo Sena.

El primer tiempo se fue sin cambio alguno y todo quedaba para definirse en el complemento.

Y el gol del empate llegó también a los dos minutos y fue su goleador Anderson Pérez quien aprovechó la ejecución de un tiro de esquina de Petter Rocha.

Luego el partido estuvo a disposición de ambos y ambos pudieron ganarlo pero la realidad fue que los dos goles, tanto Freitas de un lado como Fontes del otro fueron los responsables directos que el partido se quedara en tablas.

Un punto para cada uno que le duele mucho más a Sarandí que al “globito”.

LAVALLEJA CON LO JUSTO… Y DE PENAL

Era un empate clavado, no se veía el gol por ningún lado, ni siquiera cuando el decano arregla su equipo al haber ingresado con Michel Ribeiro y con Robson Guzmao en el banco de suplentes.

Fue, en realidad, un partido anodino, casi intrascendente, sin jugadas de peligro y que se definió a veinte minutos del final con un penal muy discutido por los defensas de Cuñapirú.

El árbitro estaba muy cerca de la jugada y vio una mano de Fernando Barboza en el área y con ello y el remate de Luis Eduardo Ponce de León, se terminó el partido.

Después Lavalleja no permitió que se jugara y de nada bastaron los seis minutos que otorgó el árbitro como adición.