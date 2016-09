Rivera ganó por la mínima y se quedó con el invicto de Salto

SALTO (Especial para NORTE por Gabriel Paique). En un encuentro que se definió al final, Rivera se quedó con el invicto de Salto, al vencerlo en el Estadio Ernesto Dickinson por 1 a 0, por el Campeonato Sub-15 de Selecciones del Interior Adrián Paz ingresó para anotar el gol del triunfo.

En un partido donde Salto llegaba ya clasificado y Rivera sin posibilidades, se desarrolló en los primeros 40’ de juego, en un juego casi que sin llegadas sobre los arcos.

A Rivera le costó llegar sobre la última línea del equipo salteño y no exigió en ninguna oportunidad al golero Ernesto Samit.

Salto si bien fue el dominador de las acciones en la primera parte, tampoco fue profundo, ya que las llegadas no acarrearon peligro mayor para el guardameta visitante y por eso no extrañó que el primer tiempo se fuera sin goles.

Salto ya clasificado, realizó variantes a lo que venía siendo el equipo titular.

La segunda parte, a pesar del frío y gris de la tarde, que invitaba a una siesta, fue más movida, con llegadas sobre los dos arcos, mostrando Rivera una par de llegadas, que obligaron a muy buenas intervenciones del meta Martín Caffre.

Salto también tuvo alguna llegada, sobre todo un cabezazo de Gianluca Silveira que dominó en dos tiempos el guardameta Sandín de Rivera.

De todas maneras los minutos iban pasando y Rivera se fue soltando cada vez más, llegando, pero sin la profundidad necesaria.

Hasta que sobre los 36’ de la segunda parte, una buena triangulación por izquierda, pase rastrero y la entrada del recién ingresado Adrián Paz, que la manda a guardar con un remate dentro del área chica.

Salto al verse en desventaja se fue en busca de la igualdad, pero se encontró con un equipo de Rivera muy ordenado, con dos centrales que se complementaron muy bien y también el golero, que respondió con seguridad en cada intervención.

Los pocos minutos que quedaron, fueron intenciones de los salteños y al final Rivera festejó su primer triunfo en la Serie, al vencer con ese gol a Salto.

LOS DETALLES

SALTO 0 RIVERA 1

Cancha: Estadio “Ernesto Dickinson”. Hora de comienzo: 15:30. Público aproximado: 100 personas. Jueces: Daniel Enrico Cantos, Sergio Bicudo y Ruben Gómez (terna de Artigas).

SALTO: Ernesto Samit, Agustín Ríos, Jonathan Piegas, Nicolás Cuello, Gonzalo Silva, Juan Errandonea, Bryan Trinidad, Giann Luca Rodríguez, Juan Cincunegui, Lucas Gómez, Gianluca Silveira.

Cambios: Martín Caffre por Ernesto Samit; Joel Peralta por Bryan Trinidad; Jean Luca Dinarte por Lucas Gómez; Brahian Aguilera por Gianluca Silveira; Luciano Maciel por Giann Luca Rodríguez.

RIVERA: Felipe Sandín, Diego González, Nicolás Rodríguez, Sebastián Gutiérrez, Andrés Machado, Saymon Arrieta, Antonhy Arizaga, Brahyan Fernández, Diego Méndez, Agustín Gonzálvez.

Cambios: Bruno Pérez por Saymon Arrieta; Kevin López por José Agustín Gonzálvez; Jonathan Bizera por Diego González; Adrián Paz por Anthony Arizaga; Federico Núñez por Brahyan Fernández.

Gol: Adrián Paz a los 36’ del segundo tiempo.