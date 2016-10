Se cambiaron los horarios de los partidos en el Estadio Municipal

Los Consejos de Juveniles y de Primera División sesionaron y, entre otros temas, fijaron la actividad del próximo fin de semana.

El Consejo Juvenil, con la presencia en Sala del neutral Mauricio Lemos -que se alejó de nuestra ciudad por motivos laborales, pero que seguramente se reintegrará a funciones una vez que se libere de su actual destino en la función pública-, realizó la reunión donde se destacó la reacción de varios delegados respectos a situaciones que se presentaron el pasado fin de semana.

Las denuncias presentadas por varias instituciones las analizaremos en nota aparte.

LOS DETALLES

La disputa de la última fecha se jugará ajustada al siguiente detalle:

El domingo, octava fecha (última de la ruda clasificatoria).

– En el Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”:

Hora 9:30 Cuñapirú vs. Lavalleja.

Hora 11:30 Peñarol vs. Oriental.

– En el Complejo Deportivo “Bernardino Freitas”:

Hora 9:30 Ansina vs. Sarandí Universitario.

Hora 11:30 Frontera Rivera Chico vs. Deportivo Colina.

Hora 13:30 Huracán vs. Nacional.

PRIMERA DIVISIÓN

El Consejo de Primera División resolvió, tal cual lo había dejado establecido en la sesión anterior, el cambio de horarios de los partidos buscando una mayor asistencia de aficionados a los encuentros del certamen mayor del fútbol riverense.

Se aprobó modificar los horarios y a partir de ahora se jugará el preliminar a partir de la hora 18:00 y el partido de fondo a las 20:00 manteniéndose sábado y domingo.

LOS DETALLES

Como consecuencia de ello, este fin de semana se jugará ajustado a este detalle:

– El sábado, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 18:00 Oriental vs. Lavalleja.

Hora 20:00 Huracán vs. Peñarol.

– El domingo, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 18:00 Cuñapirú vs. Nacional.

Hora 20:00 Sarandí Universitario vs. Deportivo Colina.