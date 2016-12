Se definieron los dos títulos en la Liga Departamental de Básquetbol de Rivera

No será necesario la disputa de un tercer partido en ninguna de las dos categorías debido a que volvieron a ganar Sarandí Universitario en mini y Nacional de Básquetbol en sub-14, poniendo un parcial de dos a cero en los play-offs, haciendo innecesaria la realización de un tercer encuentro.

Gran cierre del primer campeonato organizado por la Liga Departamental de Básquetbol de Rivera. La Copa Intendencia de Rivera del torneo “Carlos Alsina” fue para Sarandí y Nacional, en mini y sub-14 respectivamente.

CATEGORÍA MINI

Sarandí Universitario confirmó su superioridad, cerrando una campaña invicta, con una contundente victoria en la segunda final jugando en el club Telégrafo. Los detalles de la final son los siguientes:

TELÉGRAFO 1/5: Nicolás Sosa (5), Rafael Guedes (1), Etzel Molins (2), Tomás Ibarra (4), Leniker Notejane (1), Braian Da Chaga (4), Facundo Ferreira (2), Anthony Sosa (2), Alexis Sena (6), José Antuña.

SARANDÍ UNIVERSITARIO 4/5: Joaquín Rodríguez (12), Manuel Vega (5), Laura Cardozo, Rocío dos Santos (6), Jorge Silva, Bruno Ramos (3), Diego Díaz (2), Rodrigo González (16), Yoseph Artigas (2), Sofía García, Guilherme Pintos, Rebeca Coitiño (6).

CATEGORÍA SUB-14

El Club Nacional de Básquetbol se impuso con claridad y tomó la delantera en el primer cuarto. Fue superado en el segundo cuarto, con muchas imprecisiones, pero a partir del segundo tiempo fue dominador absoluto del encuentro, terminando el pleito con una diferencia de 32 puntos. A continuación, los detalles del partido:

VITELLIO GAZAPINA (22): Thirson Vargas (2), Lucas Schervensquy, Gabriel de Castro (4), Gabriel Soares, João Víctor Correa, Carlos Trindade (3), Gabriel Barboza (1), Juliano Duarte (6), Erika Antunes (2), Aldrin de Lima, Guillerme Dos Santos (4).

NACIONAL (54): Samuel Oroná (2), Lorenzo Feoli, Mateo Negreira (6), Yony Tomé (10), Ezequiel Gómez, Luana Chapital, Sebastián Alves (2), Diego Tambasco (13), Agustín Ferreira (9), Valentín Iváñez (12), Sebastián Duthil.

ENCUENTRO DE BÁSQUETBOL FEMENINO

ORGANIZADO POR SARANDÍ UNIVERSITARIO

En la jornada de hoy se disputará un encuentro de básquetbol femenino organizado por el Deportivo Social Sarandí Universitario.

Participarán el Club Nacional de Básquetbol, Durazno, Tacuarembó y la institución organizadora, Sarandí Universitario.

El torneo se jugará en el gimnasio “José Agustín Moratorio” de la institución verdiblanca. La actividad comenzará a las 10:30 horas y jugarán en régimen de todos contra todos, de acuerdo al siguiente fixture:

Hora 10:30 Durazno vs. Nacional de Básquetbol.

Hora 11:15 Sarandí Universitario vs. Tacuarembó.

Hora 14:00 Tacuarembó vs. Durazno.

Hora 15:00 Durazno vs. Sarandí Universitario.

Hora 15:45 Nacional de Básquetbol vs. Tacuarembó.

Hora 16:45 Sarandí Universitario vs. Nacional de Básquetbol.

El plantel verdiblanco es conducido técnicamente por Washington “Pinduca” Prestes y está conformado por las siguientes jugadoras: Carolina Piriz, Fernanda de la Vega, Laura González, Verónica Wallace, Romy López Pintos, Samantha Oddone, Silvana de la Vega, Valeria Sosa, Camila da Silva, Alexandra Garín, Mara Díaz, Valentina Melo, Luciana López, Ana Freitas, Kika Gómez, Jimena Benítez, Gabriela Gómez, Alejandra Luzardo, Emilia Guidotti y Laura Raineri.