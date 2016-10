Sub-18: Oriental supo aprovechar falencias que los rojos no habían desnudado

Los azules supieron descubrir que los rojos de Cuaró no eran invencibles y que sintieron la ausencia de Adilson Gómez que lesionado recién ingresó a poco del final cuando prácticamente ya no había tiempo para la reacción.

Pero no fue solo eso porque los rojos tuvieron fallas que aún no habían desnudado en este certamen.

Pero es justo también establecer claramente que Oriental jugó un muy buen partido, quizás lo mejor hasta el momento y justamente el día que lo necesitaba para seguir aspirando al título.

Dos a cero inobjetable, sin discusión alguna y con ello los azules vuelven a estar en carrera por el título al igualar la punta con Frontera Rivera Chico.

Restan dos partidos a cada uno y serán los rivales los fieles de la balanza en el camino al título.

Un gol en el minuto 34 y el segundo en el comienzo del segundo tiempo fueron imposibles de levantar por los rojos y así se cimentó el triunfo de los azules.

Se acercó Sarandí Universitario que logró vencer a Cuñapirú por tres goles a uno.

Los verdiblancos tienen ahora 14 unidades y, desde el punto de vista matemático aún aspiran al título de la primera rueda pero dependiendo de resultados e otros partidos y no solamente de las victorias propias que pueda conseguir.

Huracán, con su ajustada victoria ante Lavalleja por uno a cero, se mantiene en el grupo de los que clasifican a la liguilla.

Fue un resultado que se logró con mucho trabajo y el decano pagó muy caro la derrota hasta los últimos minutos del partido.

Con esta derrota, el albinegro se queda sin posibilidad alguna de jugar la liguilla pero conformando una satisfactoria actuación a lo largo del certamen.

Nacional es otro de los que aún pueden llegar a la definición y también ganó su partido del fin de semana ante Deportivo Colina.

El resultado no refleja lo que ocurrió en la cancha porque en los primeros cuarenta y cinco minutos hubo más chances para el Colina pero se destacó el golero tricolor que salvó su valla en varias oportunidades.

Terminó cero a cero y con mucha expectativa para el complemento.

Sin embargo allí Nacional hizo ingresar a sus jugadores experientes que estaban en el banco y cambió el partido, incluso con el ingreso de Miqueas Silva ingresaron tres goles para la victoria final por cinco a cero.

Finalmente Peñarol logró una tranquila victoria ante Ansina facilitada por dos penales seguidos en el comienzo del partido.

Siete a uno fue el resultado final del encuentro y los aurinegros siguen prendidos a la ilusión de ingresar a la definición del torneo.

LOS DETALLES

PEÑAROL 7 ANSINA 1

Cancha: Parque “Pedro Maciel”. Hora de comienzo: 9:30. Jueces: Wilmar López, Luis Carlos Rodríguez y Álvaro Núñez.

PEÑAROL: Fabricio Cal, Thiago Barboza, Enzo Machado, Ricardo Rovira, Emanuel Cal, Pablo Alcoba, Martín Villalba, Diego Méndez, Lucas, Sánchez. Natanael Tabárez y Edwar Silva.

Cambios: Lucas Paiva por Fabricio Cal; Richard Echavaletta por Edwar Silva; Maximiliano Machado por Diego Méndez; Edward Montero por Natanael Tabárez; John Ferreira por Emanuel Cal.

Goles: Pablo Alcoba -de penal- a los 2’ del primer tiempo, Lucas Sánchez -de penal- a los 13’ del primer tiempo, Diego Méndez a los 19’ del primer tiempo, Thiago Barboza a los 41’ del primer tiempo, Maximiliano Machado a los 7’ del segundo tiempo, Edwar Silva a los 17’ del segundo tiempo y Richard Echavaletta a los 27’ del segundo tiempo.

ANSINA: Carlos Silva, Kevin Padilla, Saturnino de los Santos, Brahian de los Santos, Adrián Gómez, Thiago Olivera, Lucas Muslera, Nicolás de Sosa, Martín de los Santos, Fredy Ferreira y José Coitiño.

Cambios: Cristian Pereira por Nicolás de Sosa; Ruben Mallo por José Coitiño.

Gol: Saturnino Polocastro a los 35’ del segundo tiempo.

ORIENTAL 2 FRONTERA RIVERA CHICO 0

Cancha: Parque “Pedro Maciel”. Hora de comienzo: 11:30. Jueces: Néstor Fabián Coelho, Luis Carlos Rodríguez y Álvaro Núñez.

ORIENTAL: Jhordy Antúnez, Cristopher Alvez, Samuel Duarte, Leonardo Aguiar, Gabriel Díaz, Juan M. Bentancourt, Cleber Danilo Gómez, Mateo Barboza, Edgar Presa, Henry Lemos y Edinson Núnez.

Cambios: Enzo Martínez por Danilo Gómez; Gonzalo Cruz por Juan M. Bentancourt; Emerson Tejera por Edgar Presa.

Goles: Juan Martín Bentancourt a los 34’ del primer tiempo y Leonardo Edison Núñez a los 5’ del segundo tiempo.

FRONTERA RIVERA CHICO: Víctor Farías, Igor Alvez, Juan Ignacio Nizarala, Santiago Saavedra, Alan Pacheco, Maximiliano Odriozola, Anthony da Silva, William Barboza, Damián Alvez de Oliveira, Luis Suárez y Ariel Rodríguez.

Cambios: Pablo Albín por Antony da Silva; Roye Viera por Luis Suárez; Adilson Gómez por Ariel Rodríguez.

NACIONAL 5 DEPORTIVO COLINA 0

Cancha de Cuñapirú. Hora de comienzo: 9:30. Jueces: Richard Silvera, Sandro Luis Ferreira y Shuber López.

NACIONAL: Juan Diego Santos, José Aberinyuado, Juan Manuel Leal, Víctor Saldivia, Saymon Arrieta, Carlos Mello, John Ojeda, Víctor Arizaga, Facundo González, Marcos Silveira y Anderson Barboza.

Cambios: Diego Alvez por Anderson Barboza; Robinson Seguí por Víctor Saldivia; Lucas Fagúndez por Saymon Arrieta; Miqueas Silva por John Ojeda; Facundo Vicente por Carlos Mello.

Goles: Miqueas Silva a los 2’, 21’ y 42’ del segundo tiempo, Diego Alvez a los 18’ del segundo tiempo y Marcos Silveira a los 31’ del segundo tiempo.

DEPORTIVO COLINA: Douglas Prado da Silva, Esteban Pereira, Robert Benítez, Antony Rony Porto, Santiago Montero, Lucas Farías, Walter Denis Suárez, Carlos Sanguinetti, Nicolás Santiago Lauye, Sergio Pintos y Kavin Migales.

Cambios: Carlos M. Acheverriaga por Walter Suárez; Jefferson Juri por Carlos Sanguinetti; Cristofer Belgara por Carlos Acheverriaga; Luis Trindade por Santiago Lauye; Víctor Damián Antúnez por Walter Suárez.

HURACÁN 1 LAVALLEJA 0

Cancha de Cuñapirú. Hora de comienzo: 11:30. Jueces: Shuber López, Sandro Luis Ferreira y Richard Silvera.

HURACÁN: Eladio Olivera, José Luis Machado, Germán Pírez, Anderson Guedes, Thiago Cuñna, Silvio Antúnez, David Pio, Gregory Gómez, José Luiz Correa, Cristian Silveira y David Couto.

Cambios: Mauricio Pintos por David Couto; Nicolás Alvez por David Pio.

Gol: Cristian Silveira a los 15’ del segundo tiempo.

LAVALLEJA: José Castaño, Ignacio Falero, Cristian Marcelo Recalde, Richard Ferreira, Alex Romero, Ricardo Elías Brahian Maximiliano López, Daniel Cardozo y Kevin Patrón.

Cambio: José Alexander Alvez por Daniel Cardozo.

SARANDÍ UNIVERSITARIO 3 CUÑAPIRÚ 1

Cancha de Cuñapirú. Hora de comienzo: 13:30. Jueces: Sandro Luis Ferreira, Richard Silvera y Shuber López.

SARANDÍ UNIVERSITARIO: Rodrigo de Bellis, Víctor Alburquerque, Gian Franco da Luz, Carlos Martínez, Alejandro Cantos, Alan Cardozo, Wesley Altesor, Luis González, Sebastián Nieves, Brahian García y Samuel Carreras.

Cambios: Víctor López por Sebastián Nieves; Pablo Jesús por Víctor Alburquerque; Sergio Rivero por Brahian García; Anderson Barboza por Gian Franco da Luz; Nicolás Rodríguez por Alejandro Cantos.

Goles: Wesley Altesor a los 16’ del primer tiempo, Brahian M. García a los 44’ del primer tiempo, y Alejandro Cantos -de penal- a los 13’ del segundo tiempo.

CUÑAPIRÚ: Ángel Olivera, Ken Méndez, Matías Bizera, Wanner Rodríguez, Cristopher dos Santos, Geovani Vaz, Jonathan Bizera, Juan Vidarte, César Morales, Juan Rodríguez y Matías Vargas.

Cambios: Bruno Viera por Matías Bizera; Gabriel de Mello por Juan Rodríguez; Rafael López por Matías Vargas; Rodrigo Rodríguez por Ángel Olivera.

Gol: Juan Vidarte a los 15’ del primer tiempo.