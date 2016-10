Volvió a ganar Cuñapirú y ya varios comienzan a temblar

Los tricolores militares volvieron a ganar, y con propiedad, con un equipo sólido y experimentado que sabe lo que quiere y sigue caminando buscando, en primea instancia, salvar una difícil situación que tiene en la tabla del descenso.

Al comienzo del certamen parecía casi imposible que los dos ascendidos pudieran llegar a estar cerca de quienes terminaron en las últimas posiciones del año pasado.

Hoy Nacional se ha quedado por filosofía propia, porque ha preferido seguir potenciando a los jóvenes que son propiedad de la institución aún a riesgo del cambio de Divisional.

Y Cuñapirú con una muy buena primera rueda ya había alcanzado los veinte puntos en esa tabla y le quedaban siete fechas para conquistar lo que buscaba.

En la segunda rueda perdió su primera partido ante Lavalleja con un penal muy discutido pero rápidamente se rehízo en esta segunda fecha ganándole a Deportivo Colina que venía ascendiendo en la tabla de posiciones.

Pero lo hizo con propiedad, con buen fútbol y capacidad goleadora. Tres a uno fue el resultado final cuando hay que considerar dos aspectos interesante, por un lado comenzó perdiendo y lo dio vuelta, por otro, fueron tres pero el tricolor militar pudo haber hecho, al menos dos goles más, una pelota que José Ignacio Lemes salvó en la línea y otra que pegó en el palo cuando el Colina ya no tenía defensa alguna.

Peñarol, amparado con su victoria propia y con las derrotas de Lavalleja y Deportivo Colina, amplía su ventaja sobre sus perseguidores y camina rumbo al título.

Los aurinegros comenzaron perdiendo ante Orienta que tuvo todo en sus manos para ampliar la ventaja en los primeros cuarenta y cinco minutos pero que se encontraron con un gol de empate que les cayó como un balde de agua fría y de ahí en más, no se recuperó.

Huracán derrotó a Lavalleja con una fórmula que ya comienza a darle alegría y puntos, la ejecución de un remate libre por parte de Rodrigo Sebastián Sena.

Sarandí Universitario goleó a Nacional haciendo tantos goles en un partido como en todo el resto del certamen.

Fueron seis con la tranquilidad que le dieron los goles tempraneros y después supo administrar el partido llevándolo al final sin muchos inconvenientes.

LOS DETALLES

SARANDÍ UNIVERSITARIO 6 NACIONAL 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 14:00. Jueces: Luis Carlos Rodríguez, Julio C. Rivero y Néstor Fabián Coelho.

SARANDÍ UNIVERSITARIO: Jai Andrés Fontes, Mahicol Andrés Olivera, Sergio Leites, Walter Andrés Boldrini, Matías Ribas, Marcelo Ignacio López, Mauro Cardozo, Petter Gonzalo Rocha, Carlos Castillo, Luis Eduardo García y Anderson Pérez.

Cambios: Jorge Gustavo Pereira Soares por Mauro Cardozo; Anthony Nieves por Marcelo López; Walter Andrés Boldrini por Sergio Leites.

Goles: Petter Gonzalo Rocha -de penal- a los 2’ del primer tiempo, Anderson Pérez a los 16’ y 31’ del primer tiempo, y a los 20’ y 32’ del segundo tiempo, y Luis Eduardo García a los 35’ del primer tiempo.

NACIONAL: Yonathan Rodríguez, Víctor Emanuel Rodríguez, Washington Rafael Fagúndez, Trystán Ricardo da Cunha, Federico Damián Aquino, Maiken Alexander Caballero, William David Cardozo, Lucas Giovanni Fagúndez, Brayan Daniel Muslera, Franco Dari Fagúndez y Miqueas Silva.

Cambios: Diego Alvez por Miqueas Silva; Luciano Cabrera por Lucas Fagúndez; Washington Mello por Víctor E. Rodríguez.

CUÑAPIRÚ 3 DEPORTIVO COLINA 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 16:00. Jueces: Néstor Fabián Coelho, Luis Carlos Rodríguez y Shuber López.

CUÑAPIRÚ: George Wanderley López, Carlos Diego Lemos, Gustavo Olivera, Maiko Daniel Britos, Leonardo Edison Pérez, Fredy Daniel do Canto, Martín Núñez, Álvaro Amado, Luis Alberto Dornel, Jonathan Marcel Díaz y Miqueas Silva.

Cambios: Julio C. Conceição por Carlos Lemos; Yonathan Urruty por Fredy do Canto; Matheus Suárez por Miqueas Silva.

Goles: Martín Núñez a los 43’ del primer tiempo, Jonathan Díaz a los 12’ del segundo tiempo y Luis Alberto Dornell a los 28’ del segundo tiempo.

DEPORTIVO COLINA: Mario Alberto Cuevas, Maicon Viera, Marcelo da Silva, José Ignacio Lemes, Miguel Ángel Altamiranda, Luis Natividade Bottino, João Fernando Santana, Anthony Richard Márquez, Claudio Adán Macedo, Geovani Fernández y Rafael Xavier Zacarías.

Cambios: Hugo Gabriel Pérez por Maicon Viera; Rodrigo Soca por Miguel Altamiranda; Rodrigo Cuña por Luis N. Bottino.

Gol: Geovani Fernández a los 30’ del primer tiempo.

PEÑAROL 2 ORIENTAL 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 14:00. Jueces: Juan Ramón Madera, Julio C. Rivero y Marcio Gabriel Echeverriaga.

PEÑAROL: Juan Carlos de León, Sebastián Rossano, Rodrigo Silva, Cristian Meneses, André Silva, Marcos Boldrini, Marcio Camy, Pitter del Pino, Cristian Márquez, Richard Gómez y Enzo Scorza.

Cambios: Jonathan Fontoura por Pitter del Pino; Dalton Bueno por Enzo Scorza; Gonzalo Picanzo por Sebastián Rossano.

Goles: Enzo Scorza a los 44’ del primer tiempo y Marcos Boldrini a los 23’ del segundo tiempo.

ORIENTAL: Yian Luca Rosa, Lauro Ocaño, Richard Martínez, Santiago Gabriel Trinidad, Kelby Pereira, Cristian Fabricio Ferreira, Claudio Daniel Etchechury, Diego Suárez, Giancarlo Boccone, Víctor Núñez y Carlos Rodolfo Hernández.

Cambios: Pablo Castaño por Claudio Etchechury; Jefferson Bentancourt por Lauro Ocaño; Carlos A. Núñez por Carlos R. Hernández.

Gol: Claudio Daniel Etchechury a los 19’ del primer tiempo.

HURACÁN 1 LAVALLEJA 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 16:00. Jueces. Julios C. Rivero, Luis Carlos Rodríguez y Marcio Echeverriaga.

HURACÁN: David Freitas, Andrei Florindo, Mathias Amado, Marcos López Pintos, Rodrigo Sena, Sebastián Rosas, Germán Rosas, Leonardo Alvez, Mauro Fernando Britos, Carlos Borges y Jeremías Rodríguez.

Cambios: Bruno Turren por Leonardo Alvez; Junior da Silva por Bruno Turrén; Andrés Silveira por Jeremías Rodríguez.

Gol: Rodrigo Sena a los 40’ del primer tiempo.

LAVALLEJA: Marco Aurelio Rodríguez, Geovani dos Santos, César Fernández, Flavio Miranda, Álvaro Reyes, Mateos Cardozo, Felipe de Souza, Luis Paulo de Oliveira, Robson Guzmao y Luis Eduardo Ponce de León.

Cambios: José Luis Díaz por Marco A. Rodríguez; Michael Ribeiro por Álvaro Reyes; Alex Sandro Rodríguez por Robert López.

Observaciones: A los 41’ del segundo tiempo fue expulsado Luis Eduardo Ponce de León.