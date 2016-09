Edil Carlos Morais:

(Por Rosa Dutra) El edil Carlos Morais Jorge, de la Lista 10 del Partido Colorado, en diálogo con NORTE hizo referencia a varios temas de actualidad.

Con respecto a la propuesta de aguas termales para Rivera, dijo que la novedad que maneja la decía hoy “con tristeza y también con alegría”. Morais adelantó que “los hermanos de Livramento tienen hoy la posibilidad de abrir comercialmente una sociedad en su ciudad, por medio de los inversores que hace un tiempo habían manifestado el deseo de invertir en Rivera, en el Parque Gran Bretaña”.

“Lamentablemente las gestiones en Rivera no dieron frutos -continuó- ya que no se hizo la licitación y nuestros legisladores no tuvieron voluntad de colaborar. No existió interés político o no se creyó en la inversión”. El edil expresó que hasta hoy no entiende porque no se intervino en un tema que era público.

“Se está muy próximo a que los santanenses puedan disfrutar de esa inversión y Livramento se convertirá en un Polo Turístico impresionante”, explicó. El tema en Rivera está laudado y eso lo deja muy triste ya que él integra la Comisión de Turismo de la Junta Departamental. Señaló que “lamentablemente Rivera se perdió la posibilidad de explotar el tesoro de las aguas termales y que nuestro Departamento las tiene”.

Con respecto al Autódromo Municipal, manifestó que “el Director General de Tránsito y Transporte está realizando allí un trabajo excelente de Señalización”. Destacó el trabajo que realiza la Dirección General de Tránsito y Transporte: “Es un trabajo que se ve en las calles y en otros lugares”. En breve, junto a la Comisión de Tránsito que también integra, visitarán el Autódromo Municipal “Eduardo P. Cabrera”, ya que el Presidente de la Comisión Honoraria de Apoyo al Autódromo, Jorge Romero, visitó dicha Comisión de la Junta y les brindó una amplia información de las obras que se están realizando.

El edil también habló sobre Villa Indart, ya que hace poco tiempo visitó la zona y pudo comprobar que se arregló el tema de la caminería rural. “Son diecinueve kilómetros de tramo en buenas condiciones, que van de la Ruta hasta el Poblado de Villa Indart”.

Se solucionó allí con OSE el tema de los contadores en la Escuela Nº 65, lograron solucionar el problema de abastecimiento de agua, y ahora cuentan con ocho mil litros porque tienen cuatro tanques de dos mil litros cada uno.

En cuanto al estado de las Rutas 27 y 30 expresó que “el tema lo había encarado con la Sra. Ana Píriz, de Paso Serpa, que encabezó el movimiento ‘Pro Mejora de Ruta 27’. Recorrimos ese tramo, que está en pésimas condiciones, y va desde Lagos del Norte hasta Paso Ataques. Y lo mismo sucede con la Ruta 30”, explicó. Agregó que trató de comunicarse con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Victor Rossi, y llamó a su Secretaría para ofrecer ayuda y dar ideas.

Opinó que como la obra ya comenzó, pero “va a paso de tortuga”, se demorará dos años para llegar hasta Paso Ataques. Pero, “como hay política por medio”, cree que recién antes de las próximas elecciones se concluirá la obra en la zona norte.

Aún mantiene la idea de hablar con el Ministro Rossi, como lo hizo con el Ministro del Interior por el tema de los cajeros electrónicos. Quiere que el Ministro de Transporte y Obras encargue tres o cuatro camiones preparados con cargas, a la Intendencia Departamental, “para realizar un buen paliativo en la zona de Ataques hasta Minas de Corrales”. De esta forma -señaló- se mejorará el movimiento de tránsito en toda la zona y de las personas que transitan por allí para ir a otros puntos turísticos del país en temporada estival y deseen acortar camino.

Sobre la unificación de multas de tránsito aprobada por los jefes comunales de todo el país en el marco del Congreso de Intendentes, el edil Carlos Morais informó que tuvo una charla con el Director General de Tránsito y Transporte y le solicitó la tabla de los valores que se acordó en el Congreso de Intendentes y ya fue aprobada.

La misma está relacionada con la unificación del monto de la totalidad de multas de tránsito para todo el país. Se trata de 213 infracciones que pasarán a tener el mismo valor en todo el territorio nacional. “Las multas que se cobrarán igualmente en todo el país, porque mucha gente actualmente se queja que las que se cobraban eran de un precio muy elevado. Las que fueron aprobadas serán mejores para la población”, enfatizó.

Hablando sobre la política nacional, Morais dejó su opinión sobre el movimiento que encabeza el empresario Edgardo Novick y sobre el rol en las próximas elecciones del diputado Tabaré Viera.

Opinó que ve con simpatía el movimiento que encabeza Novick, “el cual tiene representación parlamentaria sin elección. La única representación que tiene hoy es la Junta Departamental de Montevideo. Allí tienen una voz cantante. Hoy se están sumando diputados de otras tiendas. Si se unieran al Partido Colorado habría una renovación en filas coloradas, porque hay que renovar el pensamiento, las actitudes, ya que a la gente le gusta una renovación”, señaló.

“Este dirigente (Novick) está haciendo una renovación en la política nacional, y aunque no es batllista, tiene ideas renovadoras y podría llegar a ser un serio candidato para las próximas Elecciones Nacionales”, acotó.

Con referencia al diputado Tabaré Viera, manifestó que aún desconoce cuál sería su rol en las próximas Elecciones, porque “cuando se candidateó en las pasadas Elecciones, fue electo Diputado gracias a los votos que acumuló la Lista 10, y esto tendría que reconocerlo públicamente”.

“Tabaré Viera es diputado con trece mil votos y con esos votos no le alcanzaba para ser diputado. En un comienzo se había candidateado para ser senador, luego bajó a diputado y quizás para las próximas elecciones, por la gráfica descendente que tiene, se candidateará a Intendente”, señaló Morais.

Reiteró que “no sé ahora cuál será la candidatura que pretende, pero primero tiene que reconocer públicamente que no es el dueño del Partido Colorado, porque en un medio de comunicación manifestó que el Partido Colorado tenía un debe. De ninguna manera puede dar órdenes a nadie del Partido”.

El entrevistado tampoco se siente “obligado” a recibir esas órdenes, pero sí directrices. Citó como ejemplo que “muchos fueron obligados a levantar la mano para votar por el aumento de sueldo al Secretario General de la Junta Departamental por una orden que vino de arriba”. El edil cree que fue dada por el diputado Viera, “mientras mucha gente en la ciudad no tiene empleo y lo que comer”, concluyó.