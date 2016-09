Polideportivo de Tacuarembó recibirá un partido de la Liga entre Welcome y Cordón

Noticias breves:

La Intendencia de Tacuarembó informó que el próximo sábado 1 de octubre, a las 20:30 horas, se estará disputando en el Complejo Polideportivo IDT el partido de básquetbol entre las instituciones Welcome y Cordón, enmarcado dentro del campeonato oficial de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El costo general de la entrada será de $150 (ciento cincuenta pesos), y entrada libre para menores de 10 años. Se invita a la población a presenciar un encuentro deportivo de primer nivel por primera vez en Tacuarembó.

Por otra parte, en la jornada del pasado sábado se realizó en el Complejo Polideportivo IDT un encuentro regional de natación, el que contó con la participación de delegaciones integradas por niños y jóvenes, de 7 a los 18 años, de Rivera, Bella Unión, Club Remeros de Paysandú y Plaza de Deportes de Salto.

GERARDO BARRIOS: LA UNASEV DESCARTA MODIFICAR LOS LÍMITES DE VELOCIDAD

Luego que la pasada semana se conociera un acuerdo entre los intendentes para unificar valores de multas en el tránsito, con sanciones más severas, la polémica se instaló sobre si los límites de velocidad están ajustados a la realidad.

El parque automotor creció, pero los automóviles están diseñados para circular a mayor velocidad y hay tramos en los que resulta ridículo hacerlo poco más que a paso de tortuga.

Sin embargo desde la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), su director, Gerardo Barrios, aseguró que los límites fueron establecidos por las áreas técnicas de las intendencias y la cantidad de población.

Dijo que “quien se queja de los límites tan bajos son gente que circula en auto y solo piensa en sí misma, creyendo que son los dueños de la vía pública”.

El jerarca afirmó que “no es lo mismo circular a una velocidad que a otra y tener un accidente”. Según Barrios en el mundo se está pensando en bajar también de 30 a 15 kilómetros por hora el tránsito.

En el primer semestre de este año hubo 16% menos de fallecidos que el año pasado y 14% menos de lesionados. Barrios dijo que “son cifras muy importantes” y sostuvo que “si se actúa en forma coordinada los resultados aparecen”.

MINISTRO ROSSI ASEGURÓ QUE LAS RUTAS SE DETERIORAN POR LA CARGA

En otro orden de la información, el ministro Víctor Rossi aseguró que las rutas se deterioran porque se multiplicó el peso de la carga que transportan los camiones y porque el clima golpea, algo para lo que no estaban preparados.

En ese sentido dijo que está planteada una estrategia general a nivel nacional para que se puedan reconstruir las rutas principales.

En el marco de las reuniones previas al Consejo de Ministros, que se realiza en la jornada de hoy, lunes, en la ciudad de Rocha, Rossi aseguró que hay situaciones para las que las bases de las rutas no se pensaron para la realidad actual.

De acuerdo a lo informado por El Espectador, en ese sentido el Ministro dijo que como todo no se puede cambiar de un día para otro hay que combinar dos tipos de trabajo.