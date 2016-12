Se realizó la entrega de premios del concurso “Tu pila vale pila”

(Por Rosa Dutra) En la mañana de ayer, jueves, en el Salón de Actos de la Comuna se procedió a la entrega de premios a los ganadores del concurso “Tu pila vale pila”, en su décimo quinta edición. Colaboraron con este programa empresas locales, como Rodino & Mignot.

El salón se vio colmado con la presencia de niños, adultos, docentes y autoridades departamentales, entre las que destacamos el Intendente Departamental de Rivera, Dr. Marne Osorio, el Secretario General, Cr. Richard Sander, el Director de Medio Ambiente, José María Almada, y el Coordinador del Área de Desarrollo, Lic. Santiago Esteves. Los participantes sumaron un total de ciento sesenta y se recogieron unos cinco mil kilogramos de pilas usadas.

Previo al acto protocolar, NORTE dialogó con el Director de Medio Ambiente, José María Almada, quien al hacer referencia al concurso manifestó que “el objetivo del programa es estimular la conciencia de la gente, principalmente la de los niños, que deben conocer el peligro que representan las pilas usadas tiradas en la tierra y en el agua”.

Esta es la décimo quinta edición año del concurso -señaló-, que llega hasta el interior más profundo ya que escuelas rurales traen sus pilas que colectan para evitar la contaminación del ambiente. “Las entregan a la División de Medio Ambiente, donde se las pesa, se les entrega un recibo y al año concurren en este concurso, con la entrega de premios que resultan un estímulo a los ciudadanos que colaboran y evitan que el medio ambiente se vea contaminado con elementos tan nocivos como las pilas”, señaló.

Estas pilas y baterías contaminantes son confinadas en un relleno sanitario, en contenedores de hormigón, y allí son sepultadas. Recordó que, globalmente, aún no se ha encontrado un sistema de reciclado de pilas usadas, porque son uno de los residuos que hasta hoy que no admiten reciclaje. Por lo tanto, su contención en un relleno sanitario es la única medida posible para proteger el medio ambiente.

Luego, una vez iniciado el acto, el primero en hacer uso de la palabra en la parte oratoria fue el propio Director de Medio Ambiente. Almada hizo referencia al concurso y a la recolección de pilas por parte de adultos y niños. Enfatizó que el premio anual no es una competencia, y aunque se trate de premiar al que junte más pilas para preservar el ambiente de contaminación y dejarlo más saludable, los premios son simbólicos, “un estímulo que contagie a otros a hacer lo mismo”.

Luego, el Lic. Santiago Esteves felicitó a la División de Medio Ambiente por el trabajo de quince años, y a los niños y adultos que participaron. Destacó la idea del programa, que “potencia la participación de los niños para que entre todos tomemos conciencia y aportemos para tener un ambiente mejor y una mejor calidad de vida”.

Cerrando la parte oratoria, el intendente Marne Osorio expresó que “el programa es muy lindo y tiene una historia muy larga en el Departamento, siendo reconocido en todo el país. El cambio en el medio ambiente se logra si se lo hace en forma colectiva. Hoy existe un impacto ambiental de verdad. En estos quince años fueron noventa mil millones de litros de agua que se evitaron contaminar, lo que significa el consumo de agua de las treinta mil viviendas de la ciudad de Rivera, durante 125 años, , teniendo en cuenta un consumo de dos mil litros por mes de cada una”.

El jefe comunal agradeció a los centros educativos, “quienes son los grandes amplificadores de las cosas importantes que se tienen que construir en la comunidad”. Agradeció a los maestros y maestras por “su compromiso serio y responsable con el tema”, y a los padres de los niños por su estímulo.

ENTREGA DE LOS PREMIOS

Posteriormente se hizo la entrega de los numerosos premios a los participantes, entre ellos, certificados de participación, pelotas, calculadoras, cartucheras, radios, televisores, DVDs y CDs grabables, bicicletas, mochilas, cartucheras, celulares, y canastas de útiles escolares que contenían materiales como cuadernos, carpetas plásticas, diccionarios, calculadoras, pendrives, lápices de colores, corrector ortográfico, bolígrafos azules y rojos, gomas de borrar, lápices de grafito, cartulinas, pegamento y hojas de papel A4.

Los ganadores fueron: Valeria Fernández, Miguel Villanueva, Susana P. Velazco, Roberto C. Da Rosa, Laporte Coitiño, Alejandro Fajardo, Ema Antúnez Maciel, Bernardo Curbelo, Francisco Piter, Micaela Britos, Teovaldo Olivera, Máximo Suárez, Sonia Núñez, Mauricio Acevedo Olivera, Da Silva, Ana Paula Amado, Florencia Viera, Yenesy Alvarengo, Arlete de los Santos, Christian Martínez, Bueno Núñez, José Viera, Teresa Suárez, Clemente Berrutti, Larisa Meneses, Daniel Vaz, Lilián Costa, Sander Fros López, Julio A. Núñez, Victoria Texeira, L. Ferreira Delgado, Carmen L. Dos Santos, Amalia Prieto Dos Reis, Julián Pianceda Ataídes, Pilar Figueroa, Yelsi Techera, Italo Emanuel Ruiz, Yanira Silva, Sharon Rocha Leal, P. Dos Santos, Zully Trota, Bryam López, Andrea Merladett, Cindy de Lima, Nelly Dufrech, Fernández, Manuel Vitores, Edy S. Santos, Mariana Britos, William F. Rodríguez, Christian R. Silva, Nuela y María E. Gómez, Hnos. Tejeira Bautista,

Facundo Gularte, Benjamín Lemos, Reyes, Candelaria Mateos, Jonathan E. Mora, Lucas R. Machado, Rafaela González, Lorenzo Quintanilla, Julio Martínez Piñeiro, V. Lima Techeira, Brensia Dos Santos, Camila Muniz, Mary González, Samantha y Samara de los Santos, José Luis Dos Santos, Santiago González, Any Wallace Turnes, Luana Ribeiro Viera, Noemi Silva Phillis, Bruna Viana, María V. de Lima, Valeria Quiroga, María Rubito, Santiago Escobar, Marcia López, Mirian Pimentel, Leda Lima, Christian Silveira, Facundo Fernández, Adriana Cardozo, José L. Dos Santos, Sofía B. del Pino, Flavio Sandoval, Franco L. Ferreira Bustamante, Pablo Mall, Estela Ravín, Samuel Piríz, José Enarrini, Ana Molinari, Jonathan Rivero, Juliana Campos, Frances de los Santos, Natalia Rodríguez, María Fernanda Viera, Ramón Santana, Lucas Da Silva, Gladys Méndez, Santiago Barboza, Débora Barboza, Carlos E. De Lima, Cecilia Meneses, Nicolás Bustamante, Sebastián González.

En la categoría instituciones y centros educativos los premiados fueron: Teoría Celulares, Escuela Nº 110, Centro Polideportivo, Escuela Nº 95, Iglesia de Niños de barrio Recreo, Escuela Nº 3 de Tranqueras, Instituto Rivera, Escuela Nº 42, Centro Abierto, Escuela Nº 94 La Pedrera Tercer Año A, Escuela Nº 36 de Cerros Blancos, Escuela Nº 90, Escuela Nº 113, ENIR, INAU, Escuela Nº 123 de Cortume, Escuela Nº 7 Brasil, Club de Niños Tren de Chocolate, Escuela Nº 1 Jardín de 5 años, Escuela Esperanza, Escuela Nº 49, Escuela Nº 23, a Víctor A. Puentes y otro niño de apellido Cuevas.

En la categoría individual se entregaron premios a: Rafael Barreto Nieves, Kellen Maciel Dos Santos, Elisa Pety Suárez, Rafael Balón Silva, Pablo Santos, Vera Merladett, Tatiana Nieves, Valentina y Fernanda Oliva, Antonella Pereira, Marlene Da Silva, Kety Suárez, Mariela De Lima, Yairo Simón del Pino, Zully Yanet Lemos, Beatriz Antúnez, Silvia Rodríguez, Victoria y Fernanda Antúnez, Juan E. Viera Gómez, Isabela Pintos, Nicolás Belleda.