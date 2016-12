Actividades del Club de Leones Rivera Zona Este Integración

Culminando el primer semestre del año leonístico, en el que ya se comienza a festejar el centenario del movimiento internacional, el Club de Leones Rivera Zona Este Integración dedicó su tiempo a diversas actividades en beneficio de nuestra comunidad.

En apoyo a las comisiones vecinales, en barrio Bisio se dio continuidad al ciclo de talleres sobre “alimentación y cuidado con el paciente diabético”, a cargo de la licenciada en nutrición Cristina Techeira y la licenciada en enfermería María Gracia De Arteaga, y también se realizó pesquisa de diabetes. Con la proximidad de los festejos navideños se apoyó la fiesta de niños del barrio Insausti y en barrio Sonia se distribuyeron ropas y comestibles.

En el “Proyecto Social Caqueiro” se colaboró en los festejos de finales de año así como también en la celebración de la Navidad de los hijos de las personas privadas de libertad, funcionarios y vecinos de la zona del Instituto Nacional de Rehabilitación Unidad Nº 28 Cárcel Granja Paso de Ataques.

En el CAIF “La Pedrera” se realizó pesquisamiento visual a los niños que allí concurren, a cargo de la licenciada en oftalmología Alicia Pereira.

La pasada semana se concurrió a la maternidad del hospital departamental, donde se hizo entrega de ajuares a siete niños recién nacidos, así como también se colaboró con la Asociación Down en el festejo de sus 20 años. Ya en la presente semana se estarán entregando juguetes a niños del Hogar Infantil de INAU.

Ante la proximidad de la Navidad y el Nuevo Año, agradeciendo a todos el apoyo brindado a dicha institución, ya ante requerimiento de NORTE, dejaron el siguiente mensaje a la población: “La felicidad es hacer lo que se desea y desear siempre aquello que se hace. En el próximo 2017 no dudemos… No soñemos nuestras vidas y sí ¡vivamos nuestros sueños!”.