El Club Uruguay presentó a las Reinas del Carnaval 2017, Ivhana y Ethel Yanella

(Por Rosa Dutra) Días atrás el Club Uruguay presentó a las Reinas que comandarán las fiestas de Momo en 2017. En dicho lanzamiento estuvieron presentes Miguel Armand Ugón, presidente de la tradicional institución social, junto con las Reinas del Carnaval 2016 y sus familias, las noveles soberanas Mayor e Infantil, e integrantes de la Comisión del Club.

Al hacer uso de la palabra, el presidente Armand Ugón anunció varias novedades que seguramente darán que hablar y seguramente la masa social apoyará estas ideas originales con su participación.

Manifestó su agradecimiento por la colaboración prestada por las soberanas 2016, Martina (adultos) y Vicky (infantil), y señaló que este año los bailes tendrán variantes, ya que pretenden que este Carnaval 2017 sea de diversión, involucrando temas importantes y latentes que hacen a la comunidad, buscando que la gente se sienta involucrada y que concurra disfrazada a los bailes.

El disfraz oficial del club será el chaleco fosforescente. Esa noche animará la fiesta la Banda Terremoto, autora del tema “El chaleco”. Esta letra generó polémica por una parte de los usuarios, con movimientos y manifestaciones en su contra.

Otros temas también causarán impacto en los bailarines porque son vigentes, expresó Armand Ugón. El principal es “el tarifazo” impuesto por el Gobierno Nacional, con “los aumentos en la luz, agua, teléfono y otros impuestos”, por eso espera que los concurrentes “luzcan disfraces originales relacionados con el tema, en base a las facturas de OSE, UTE, ANTEL mostrando su disconformidad con ellos y se involucren en el espíritu del carnaval”.

Anunció que las flamantes Reinas del Carnaval 2017 serán Ivhana González López, reina de los Adultos, que tiene 16 años, y la niña Ethel Yanella Menezes Ferreira (en la fotografía), de 7 años, responsables de animar los bailes e “invitar a la gente a participar, divertirse con ella, prestigiar a la institución y ayudar a mantener vivo el espíritu de los bailes carnavalescos”, que están amenazados a desaparecer, porque el Club Uruguay este año será el único que organizará bailes nocturnos en la ciudad.

En el interior del Departamento la realidad es otra, los clubes sociales realizarán sus bailes, pues existe un recrudecimiento del espíritu carnavalesco, explicó. Citó como ejemplo el baile de 2016 en Tranqueras. “Allí se demostró que si la comunidad se involucra, las cosas se hacen con poco esfuerzo económico, pero si no lo hace, por más que se gaste dinero, el carnaval no existe pues es una fiesta del pueblo”.

Armand Ugón se refirió a las atracciones que habrá en los bailes del club. Reiteró la actuación de la Banda Terremoto con su famoso hit del Chaleco. La discoteca encargada de animar será Tránsito Libre. Adelantó que serán tres bailes infantiles y tres de adultos, aunque aún faltan definir los días y otros detalles.

Finalizó diciendo que “el mayor deseo de la Comisión es reflotar con brillo y alegría los bailes de carnaval, porque el club tiene vasta trayectoria en organizarlos. Son 116 años continuados de organización. Es un carnaval abierto para gente de todos los barrios y todos los sectores de la comunidad riverense. No somos un club elitista como muchos nos quieren etiquetar. Somos un club que se adaptó a los nuevos tiempos y que de a poco hizo los cambios necesarios que nos permitieron sobrevivir”.

LA REINA ADULTA ES UNA JOVENCITA MUY ESTILIZADA Y LE ENCANTA BAILAR

Su nombre es Ihvana González López y tiene 15 años. Es la novel soberana de adultos del Club Uruguay y estará encargada de comandar los bailes de carnaval de la institución.

En diálogo con NORTE dijo que se sentía muy emocionada, porque “no esperaba ni por un segundo ser la soberana de esta fiesta momesca del club”, por eso espera que mucha gente concurra y se divierta con ella en esos tres bailes.

Su fecha de cumpleaños es el 29 de abril y es taurina. Estudia en el Liceo Nº 5 y este año cursará quinto año biológico. Tiene tres hermanos y una hermana. Su mamá se llama Inés López y su papá Julio González. Entre sus planes para el futuro dijo que piensa ser radiologista e instrumentista. Su tiempo libre lo dedica a la danza, que es su gran pasión.

Espera que este Carnaval resulte muy emocionante y que le guste a toda la gente y que se diviertan, porque “los bailes en este 2017 serán muy diferentes”.

Lucirá tres fantasías, una será de dama española de madrina de toreros, otra de vedette de candombe y la tercera no quiso revelar porque será sorpresa. Yolanda Machado, directiva del club, le regaló una fantasía. En dichas vestimentas predominan sus colores predilectos: rosado y tonos más cálidos. Su corte estará integrada por diez parejas.

Entre sus preferencias por el Carnaval, manifestó que le gusta tanto el carnaval brasileño con su samba, como el carnaval uruguayo con su candombe, que es tradicional en el folclore uruguayo.

Sobre los ensayos, dijo que la ayudará Cecilia Gatto, en la comunicación agradeció la ayuda de Alicia y en modelaje agradeció a Nataly Fuentes, con quien realiza un curso, porque también pretende ser modelo.

Aprovechó para dejar su invitación a los socios y no socios del club: “Para toda la familia uruguaya sin importar las edades, los invitó a que concurran a divertirse conmigo en este carnaval muy diferente”.

UNA PRECIOSA NIÑA DE OJOS VERDES COMANDARÁ LOS BAILES INFANTILES

Una preciosa niña de larga cabellera y ojos verdes comandará los tres bailes infantiles del Club Uruguay en el Carnaval 2017. Se trata de la simpática Ethel Yanella Menezes Ferreira. Tiene siete años y cumplirá sus ocho el 14 de marzo próximo.

Concurre a la Escuela Nº 147 “Olintho María Simões” y este año cursará tercer año. Le encanta la matemática y tiene muchos amigos. Sus padres son Yany Mabel Ferreira y Atilio Menezes. También tiene dos hermanos.

Nos dijo que se sintió muy feliz cuando le dijeron que sería la reina del club. Dijo que le gusta el Carnaval y sabe bailar. En estos bailes lucirá tres fantasías que serán confeccionadas por Mercedes. Le gustan los dos ritmos: samba y candombe. Las parejas que integrarán su Corte serán diez.

Sus colores preferidos son el verde, el rosado, el azul y el rojo. Le gusta jugar con sus amigos, mirar televisión y usar la computadora.

Dejó su invitación a los niños de esta Frontera: “A todos los niños de los barrios los invito a que vengan a bailar y a divertirse conmigo. Les prometo que será un Carnaval bien diferente y alegre”.