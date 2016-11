Presentan resultados de encuesta sobre hábitos alimentarios y de riesgo

Estudiantes de la carrera técnico operador de alimentos:

TACUAREMBÓ. En el marco de la Semana del Corazón del pasado mes de octubre, y con el aval de la Dirección Departamental de Salud, estudiantes de primer año de la Carrera Técnico Operador de Alimentos del Centro Universitario de Tacuarembó realizaron una “Encuesta sobre hábitos alimentarios y de riesgo” a cien tacuaremboenses (sesenta mujeres y cuarenta hombres de entre 15 y 64 años), en el marco del Curso Conducta Alimentaria.

Indagando sobre la alimentación, se destacan como grandes resultados:

• La realización del desayuno en el 60% de ambos sexos, incluyéndose lácteos en el 50% de los hombres encuestados.

• El consumo de frutas y verduras diarias no cubre las recomendaciones, solo 6% consumen más de 5 porciones de frutas y verduras al día.

• La carne roja es consumida en forma diaria por el 50% de los encuestados, mientras que en el mismo porcentaje lo es el pescado quincenal u ocasionalmente.

• Comidas rápidas, refrescos y bebidas con alcohol son consumidas mayoritariamente los fines de semana por ambos sexos.

• En lo que a actividad física se refiere 41% de los encuestados no realiza nunca ninguna actividad.

• Como factor positivo más del 80% de ambos sexos no fuman.

• Dentro de las patologías vinculadas a la alimentación, el sobrepeso/obesidad y la hipertensión son las que priman en los encuestados: 24% y 21% respectivamente.

Estos resultados fueron presentados el pasado miércoles en el Campus Interinstitucional, con la presencia del Dr. Carlos Benavides, Director Departamental de Salud, estudiantes, docentes, egresados de la carrera y representantes de algunas instituciones locales.

Fue analizado por estudiantes y la docente, Lic. Nut. Estela Paula que son comparables y siguen la tendencia de los datos obtenidos de las dos Encuestas de Factores de Riesgo realizadas por el Ministerio de Salud Pública en los años 2006 y 2013.

Se valora la necesidad de continuar trabajando interinstitucionalmente en la educación y cambio de hábitos hacia una mejor calidad de vida, que incluya una mejor alimentación, más ejercicio y controles de salud adecuados.