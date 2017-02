Centenario de Oriental: Referentes del club serán homenajeados en un Memorial

Suplemento “El Deportivo”:

Hace algunos días, en conferencia de prensa, la Comisión Directiva del Oriental Atlético Club realizó el lanzamiento de los festejos de su centenario que se estará conmemorando el próximo 1 de abril.

El Presidente de la institución. Esc. Daniel García fue el encargado de abrir el acto señalando que el objetivo era la oficialización del programa de festejos.

Indicó que una Comisión Especial viene trabajando desde hace varios meses con la presidencia de Emilio Fros un referente de la institución que estuvo muchísimos años alejado pero que ha retornado al club para estar al frente de esta comisión que ha estructurado el festejo del centenario.

Junto a él, otros que siempre han estado como Clauden Rivero, Verónica Iglesias y otros, han sido los que han trabajado para concretar el sueño de la programación lista.

Luego fue el propio Presidente de la Comisión, Emilio Fros quien brindó los detalles indicando que se trataba de hacer una verdadera fiesta.

“Los festejos tendrán una duración de diez días, que estarán comenzando precisamente el día del centenario, el 1 de abril con la inauguración de un Memorial al frente de la sede social descubriendo una placa recordatoria con la presencia de las familias de cada uno de los homenajeados.

Luego de ello se realizará el lanzamiento de dos libros, uno de ellos del Prof. Marco da Silva que se llama “Cien años del Oriental de Rivera” y el otro de José Pablo Rodríguez Bouchacourt y que se llama “Mis inmigrantes queridos” que se lanzó en octubre del año pasado en Montevideo y que ahora se viene a nuestra ciudad.

Al día siguiente un almuerzo de camaradería con un ticket con un valor de 200 pesos para reunir a todos los orientalófilos.

Los actos finalizan el domingo 9 de abril con la realización de un certamen cuadrangular y la presencia, además de Oriental de representantes de Tranqueras, Minas de Corrales y Vichadero.

Emilio Fros, agregó que no hay actos muy importantes y que todo se resume a lo simbólico y lo que representa para el club cada una de las actividades.

Indicó: “será una fiesta sencilla y que se vea en el Oriental actual una actuación social por encima de lo deportivo buscando realzar la educación de los más jóvenes”.

Recordó que: “a meses de fallecer Alberto Bouchacourt se hizo un homenaje a Elías y Alberto en un especial hecho que llevó adelante el Prof. Osmar Santos y eso está enclavado en el club hace 42 años pero ahora se necesita ampliar al grupo de homenajeados y se ha designado a otros catorce referentes históricos, hacedores de Oriental porque toda la obra del azul es una tarea de muchísima gente, destacándose los tres fundadores de Oriental, Vicente “Tito” Arreguy, Raúl Evaristo Tal y Ramón Camps que serán los tres que encabezarán la nómina”.

Finalmente destacó la obra social que hacen los distintos clubes del medio y que está por encima de un grupo de jugadores detrás de una pelota.

“Nosotros somos parte de esa obra social y estamos orgullosos de ello”.

EL ORIGEN DEL NOMBRE

Hasta el día de hoy se discute acerca del origen del nombre de Oriental. Hay dos corrientes muy claras y definidas y el Prof. Marco da Silva, historiador deportivo riverense, ha señalado que una de ellas tiene que ver con el carácter de oriental de los jóvenes jugadores de fútbol de la época que contrastaban con la enorme cantidad de jugadores de origen brasileño que jugaban en nuestra frontera.

Para oponerse a ellos, un grupo de “jugadores orientales” salían a la cancha.

Por otro se podría considerar que se trata de un justo homenaje a la colonia libanesa que se había instalado en nuestra ciudad hacia algunos años con familias que fueron referentes en la población riverense como los Molke, los Bouchacourt, los Najas y otros a quienes los fundadores del club debieron recurrir económicamente en muchas oportunidades.

Incluso se maneja la posibilidad de otra raíz etimológica del nombre de Oriental pero casi sin peso alguno.

LOS HOMENAJEADOS

Como se ha dicho, los tres fundadores serán quienes encabezarán la nómina de homenajeados por la institución azul de Avda. Italia.

Nada más justo que recordar a Vicente Arreguy, el Tito, cuyo padre era el propietario de la Confitería que fue el local donde se realizó la reunión fundacional del club, a Ramón Camps, ambos habían estado en la fundación de Lavalleja un par de años antes.

Pero lo interesante es que ellos, junto a Raúl Evaristo Tal a quien toda la vida se lo conoció como “Saporiti” y que estuvo entre los fundadores del club, habían sido jugadores de Lavalleja.

Por si las coincidencias fueran escasas, la Confitería Arreguy fue el local donde funcionó por varias décadas la Librería El Estudiante, propiedad de un lavallejista de toda la vida como Don Umberto Curi Zagia.

Uno de los primeros que acompañó a estos tres fue Orlando Gil, hijo de Miguel el dueño de La France, el primer supermercado que hubo en nuestra ciudad.

La mayoría de los hijos de Don Miguel Gil fueron jugadores y directivos de Oriental, el homenajeado será Orlando.

Junto a Alberto Bouchacourt tienen más de treinta años como Presidente de la institución.

La curta homenajeada será la Prof. Susana Urrutia de Silveira, esposa de Don Romeo Silveira, madre de Milton, abuela de Hugo Mario y bisabuela de Valentín que han continuado la tarea azul que encabezó la docente de Educación Física.

Susana es considerada una de las brillantes dirigentes que ha tenido Oriental en su historia.

A ella se debe la idea de la construcción de la piscina, de la pista de patín que había donde luego fue una cancha de básquetbol y hoy una de fútbol cinco a la entrada, también.

El quinto será Zenón García, Concejal, padre de un Presidente, Daniel García Pachiaroti y abuelo del actual Presidente, Daniel García González.

Zenón estuvo al frente de las obras de la cancha de Oriental y rellenaron el predio que era el basurero municipal en una obra impresionante para la época.

Claudio Machado Brum, un Presidente que llevó adelante la construcción e inauguración de la piscina, un gran hincha azul, de los que corría alrededor de la cancha.

Manuel Gutiérrez, que fue un ejemplo de hincha, siempre en segundo término y nunca apareciendo pero siempre fue una importante ayuda al club en todos los sentidos.

Muse Najas, que estuvo en el relleno y en la construcción del estadio y solamente él plantó cien árboles en los alrededores del predio.

Muse no solo los plantó sino que los cuidó para que toda la zona fuera un verdadero parque.

Orosmán Ferreira que fue quien presidió la comisión hizo la pista de patinaje, fue tesorero e incansable trabajador en cada uno de los puestos que ocupó en la Comisión Directiva del club.

Guido Machado Brum quien, independiente de toda consideración político partidaria, debe haber sido una de las figuras más importantes del espectro político de nuestra Rivera.

Guido fue Presidente de Oriental, Intendente, Diputado, Senador, Concejal y literalmente fue el dueño del partido Colorado por casi cincuenta años en el departamento.

Se recuerda que durante su Presidencia en el club, vinieron a nuestra ciudad el Club Nacional de Fútbol y el Liverpool Fútbol Club.

Oriental empató ante Nacional uno a uno y con Liverpool dos a dos.

Dalidier Orestes Chiberriaga, un hombre que dedicó gran parte de su vida a los niños en Oriental.

Había sido uno de los fundadores de Santa Isabel cuando comenzó la Liga Riverense de Baby Fútbol y dos años después se fue a trabajar en Oriental con muchísimos años al servicio del club y una pléyade de jugadores que pasaron por sus enseñanzas no solo futbolísticas sino de vida.

Uno de ellos, sin duda el más destacado, Pablo Javier Bengoechea a quien el “Dali” le dedicaba horas y horas convencido de su potencial.

Alvear J. Méndez, un escritor que durante veinte años fue Secretario del club. Dicen que leer un Acta con la pluma de Don Alvear es algo realmente impresionante, se vive el momento porque detallaba cada situación que surgía en la reunión y al leerlas se revive el momento.

Todo lo que pasó en el club en esos veinte años están reflejadas en las actas que llevan su firma.

Don Alvear J. Méndez se encontraba escribiendo la historia de Oriental y al fallecer hubo una inundación en la casa donde residía en Montevideo y lamentablemente se perdieron todos los originales que, sin duda alguna, hubiera sido la real y verdadera historia de la institución.

Hugo Gaye, fue el hincha más cómico que tuvo el club, un bancario, Gerente del Banco de la República y estuviera donde estuviera se venía a ver los partidos de Oriental y en muchas oportunidades también llegaba a las reuniones de la Directiva.

Fue Secretario y en los principales documentos está su firma, desde 1934 cuando se logró la Personería Jurídica.

Hugo era de los hinchas que miraba el partido vibrándolo tomado del tejido y pateaba todas las pelotas como si estuviera en la cancha, pegándole a los tobillos e quien estuviera a su lado.

Era casado con la hermana de Susana Urrutia.

Obviamente a ellos se suman Alberto y Elías Bouchacourt que se suman a esta lista de homenajeados por el club en momentos de los festejos de los cien años.

LOS OLVIDADOS QUE DICEN PRESENTE

Es obvio que en todo momento que se va a determinar una nómina de homenajeados se corre el riesgo de omitir nombres de personas que dieron mucho por el club y que no están entre los que van a recibir el homenaje.

Los actuales directivos de Oriental, muy jóvenes ellos, se valieron del aporte de veteranos como Emilio Fros y Milton Silveira de larga trayectoria pero aún así quedaron algunos sin mencionar aunque explicaron que será motivo que otras futuras Comisiones Directivas lo hagan.

Señalaron que los nombres propuestos fueron muchos más que estos catorce pero que se había llegado al consenso de homenajear a los “hacedores” de Oriental, a los que algo han dejado tras su paso por el club.

Con todo el respeto que nos merecen los directivos del club, conociendo gran parte de la historia y aún a riesgo de seguir omitiendo nombres por olvido, nos atrevimos a preguntar por el nombre de cuatro o cinco que se nos vino a la memoria en el momento de la conferencia de prensa.

El de la Maestra Teresita Bouchacourt de Fros, una luchadora incansable por el club, hincha, directiva, mecenas y con sangre azul por sus venas.

Ramón Iglesias, toda una vida dedicada al azul, sin estridencias, sin aparecer en los primeros planos pero presente en las prácticas, en las reuniones, en la Liga, en todo lado donde se lo necesitara.

Pedro Razquin, al igual que el anterior, con toda una vida como delegado de la institución y con muchas batallas ganadas en las reuniones de la Liga a favor del club de sus amores.

Miguel Lliviria, un referente de la institución, una persona que dejó gran parte de su vida en el club y a quien no se debió omitir.

Todo ello sin pensar en otros que quizás por su juventud aún no han sobresalido en la historia, como por ejemplo Walfir Silva a quien muy pocos lo recuerdan porque lamentablemente falleció muy joven pero dejó funcionando las dos categorías del baby fútbol que hubo desde el comienzo de la Liga y que luego tomara Dalidier Chiberriaga, o el propio padre de Walfir, el “Bello”, un morocho que felizmente aún lo tenemos entre nosotros y que dejó, junto a toda su familia, horas y horas y días y días, años y años de trabajo mejorando la institución.

Otros de la nueva época de Oriental a quienes ni siquiera vamos a mencionar porque seguros estamos que molestamos con nuestros comentarios pero siempre ocurre lo mismo, quienes trabajan y organizan algo, siempre omitirán datos que otros podían ayudar.