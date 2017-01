Comienza hoy en Florida la 14ª Copa Nacional de Selecciones

En artículo firmado por Pedro Tristant, publicado en el portal web Fútbol Florida, se adelanta que el presidente de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), Gustavo Bares, informó sobre varios temas en la previa de una nueva edición de la Copa Nacional de Selecciones, que comenzará en la noche de hoy, viernes.

Bares señaló que el inicio del torneo le genera mucho entusiasmo, “con la ilusión de lo que hemos trabajado en este tiempo dé sus frutos, tratando de que tengamos un campeonato con pocos incidentes o poco problemático”, manifestó.

Uno de los objetivos para este torneo es “llevar la familia al fútbol”. Para esto desde el ejecutivo de OFI se ha trabajado con el Banco República para realizar una promoción de dos por uno en las entradas a los espectáculos. Este sistema comenzará a implementarse para los partidos correspondientes a la segunda fecha del campeonato, a disputarse el próximo miércoles. Las entradas se podrán comprar en RedPagos y tickantel.

“Esta iniciativa creo que es interesante. Hoy todos sabemos que anda poco dinero en la calle y la gente se mueve mucho más con la tarjeta. Nos ha demandado mucho tiempo, han trabajado mucho los técnicos del BROU, los técnicos de ANTEL y RedPagos junto a los de OFI para poder llegar a un producto final y que esto no genere problemas”, explicó. El dinero luego será depositado en la cuenta de quien ofició de local.

¿EL CONFLICTO CON LOS MEDIOS?

Algunas semanas atrás la Organización del Fútbol del Interior difundió una circular en la que se regulaba el dinero que debían cobrar los sectores locatarios hacia los medios de comunicación. Esta situación generó el malestar de muchos periodistas del interior.

Para Bares esta situación fue “un malentendido”. Agregó que “nosotros sacamos una circular en apoyo a todos los medios de prensa. Hicimos algo que no se hizo en setenta años que era tratar de regular algo que no estaba regulado”. Desde la OFI se le puso un “tope” a los costos de los derechos de transmisión de dos unidades reajustables. “En algunos lugares superaba ampliamente eso”, manifestó.

La mayoría de los sectores no van a cobrar estos derechos de transmisión. Los únicos que confirmaron que lo harán son algunas selecciones del litoral que hace mucho tiempo le cobran a los medios.

INICIO DE LA COPA NACIONAL

Hoy, viernes, en la ciudad de Florida dará comienzo la decimocuarta Copa Nacional de Selecciones. Desde las 20:00 horas se miden en juveniles las selecciones Florida y Flores, mientras que a la hora 22:00 lo hacen en mayores.

Los detalles del primer partido del torneo son los siguientes:

Hoy, viernes 13 de enero. Regional Centro Oeste – Serie B.

En el estadio “Campeones Olímpicos” de Florida:

Hora 20:00 Florida vs. Flores (sub-18). Jueces: Gerardo Silva, Julio Alvarez y Sebastián Montenegro (terna de Canelones Interior).

Hora 22:00 Florida vs. Flores (mayores). Jueces: Martín Martínez, Sebastián Montenegro y Julio Alvarez (terna de Canelones Interior). Veedor: Dr. Cipriano Curuchet.

La disputa de la primera fecha continuará en la jornada de sábado y domingo, de lo que informaremos en la próxima edición.