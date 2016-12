Comienza hoy la Copa Nacional de Selecciones de OFI en la categoría sub-14

En la jornada de hoy, viernes, estará comenzando la disputa de la Copa Nacional de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) en la categoría sub-14.

No fueron muchas las Ligas que se inscribieron con la finalidad de participar en este certamen, que se jugará en Series con sede fija, y de acuerdo al siguiente detalle:

LOS DETALLES

Primera fase del segundo campeonato sub-14 de selecciones del interior, torneo “40 Años de Competencias Juveniles”.

– Serie Guichón (Estadio Municipal de Guichón):

Primera fecha, hoy, a la hora 20:00: Guichón vs. Paysandú.

Segunda fecha, mañana, a la hora 19:00: Paysandú vs. Carmelo.

Tercera fecha, el domingo, a la hora 19:00: Guichón vs. Carmelo.

– Serie Durazno (Estadio “14 de octubre”):

Primera fecha, hoy, a la hora 18:00: Durazno vs. Tacuarembó.

Segunda fecha, mañana, a la hora 18:00: Tacuarembó vs. Florida.

Tercera fecha, el domingo, a la hora 18:00: Durazno vs. Florida.

– Serie Sarandí del Yí (Estadio “Juan R. Carrasco”):

Primera fecha, hoy, a la hora 20:00: Sarandí del Yí vs. Vergara.

Segunda fecha, mañana, a la hora 18:00: Treinta y Tres vs. Vergara.

Tercera fecha, el domingo, a la hora 18:00: Sarandí del Yí vs. Treinta y Tres.

– Serie Lavalleja (Estadio “Juan A. Lavalleja”):

Primera fecha, hoy, a la hora 20:00: Lavalleja vs. Rocha.

Segunda fecha, mañana, a la hora 20:00: Rocha vs. Maldonado.

Tercera fecha, el domingo, a la hora 20:00: Lavalleja vs. Maldonado.

– Serie San José (Estadio “Casto Martínez Laguarda”):

Primera fecha, hoy, a la hora 19:30: San José vs. Nueva Helvecia.

Segunda fecha, mañana, en hora a confirmar: Nueva Helvecia vs. Ecilda Paullier.

Tercera fecha, el domingo, en hora a confirmar: San José vs. Ecilda Paullier.

SIGUIENTE FASE

Clasifican a la segunda fase los cinco ganadores de serie más el mejor segundo, sumando seis selecciones.

Con las seis selecciones clasificadas se conformarán dos series de tres equipos cada una. Cada serie se disputará a una rueda, todos contra todos, si es posible en sede fija. Las tres fechas de la segunda fase se jugarán los días 9, 10 y 11 diciembre.

La conformación de las series será por proximidad geográfica y acorde a las sedes fijas que se ofrezcan. El fixture definitivo lo determinará el Consejo Ejecutivo.

Clasifican a la fase final los primeros de cada serie (dos selecciones). Las posiciones en cada serie se determinarán por el sistema de definición de posiciones que se adjunta al final del presente artículo.

La fase final entre las dos selecciones clasificadas se disputará el día 17 o 18 diciembre, en una única final. Será local la selección que en la fase anterior hubiese obtenido mejor calificación. En caso de empate no se disputará alargue y se definirá por penales por el sistema FIFA.

DEFINICIÓN DE POSICIONES

El método de definición de posiciones en las series (ordenamiento de equipos) será por: 1) Mejor puntaje. 2) Mejor diferencia de goles. 3) Mayor cantidad de goles a favor. 4) Menor puntaje en Fair Play (1 punto por amarilla, 2 puntos por expulsión, 1 punto por partido de suspensión). 5) Sorteo, en caso de igualdad en todos los ítems anteriores entre dos o más selecciones.

Esta tabla también se utilizará para en la primera fase determinar el mejor segundo, y en la segunda fase para determinar el mejor ganador de serie.