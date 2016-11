Con la participación de Rivera, Trinidad recibe al handbol del futuro

El próximo fin de semana, sábado 26 y domingo 27 de noviembre, se realizará el encuentro final del Proyecto Interior de Handbol 2016; proyecto este que la Federación Uruguaya de Handbol pretende desarrollar nuevamente en los Departamentos de Tacuarembó, Colonia, Lavalleja y Rocha durante el año 2017.

La ciudad de Trinidad, en el Departamento de Flores, nuevamente será sede de un evento de doscientos jugadores de handbol, en dos canchas reglamentarias, con arbitraje oficial de la Federación Uruguay y con la presencia de los Directores de Deporte de los Departamentos involucrados.

Con la participación de las delegaciones de Rivera, Maldonado, Soriano y Flores, que fueran sedes de la edición 2016 del Proyecto de “Actualización y Metodología de la Enseñanza del Handbol”, proyecto que con el apoyo de la Secretaría Nacional del Deporte la Federación Uruguaya de Handbol llevó adelante durante todo el año en cuatro módulos con la participación de docentes y técnicos de todo el país.

En ese sentido, más de cien personas se encuentran, a partir de este curso, capacitadas para enseñar handbol en todo el territorio nacional, con una metodología de enseñanza adecuada, y este encuentro final constituye el broche deportivo con aquellas categorías tanto a nivel masculino como femenino con los cuales se trabajó “en cancha” durante las jornadas de “Actualización y Metodología de la Enseñanza del Handbol”.

La actividad comenzará el próximo sábado, a la hora 9:00, en el Gimnasio Municipal de Trinidad, y la entrega de premios se realizará el domingo, a las 13:00 horas.

AGENDA DEL SELECCIONADO RIVERENSE

Rivera estará representado por los equipos sub-14 y sub-16 en masculino, y del equipo sub-14 en femenino. La agenda de los equipos riverenses es la siguiente:

– El sábado 26 de noviembre, en el Gimnasio Municipal:

Hora 11:00 Rivera vs. Maldonado (sub-14 femenino).

Hora 12:00 Rivera vs. Maldonado (sub-14 masculino).

Hora 16:00 Rivera vs. Soriano (sub-14 femenino).

Hora 17:00 Rivera vs. Cardona (sub-14 masculino).

– El sábado 26 de noviembre, en el Parque Centenario:

Hora 10:00 Rivera vs. Maldonado (sub-16 masculino).

– El domingo 27 de noviembre, en el Gimnasio Municipal:

Hora 9:00 Rivera vs. Flores (sub-14 femenino).

Hora 10:00 Rivera vs. Flores (sub-14 masculino).

– El domingo 27 de noviembre, en el Parque Centenario:

Hora 9:00 Rivera vs. Soriano (sub-16 masculino).

Hora 12:00 Rivera vs. Flores (sub-16 masculino).

La premiación se hará luego del almuerzo, el domingo, en el Parque Centenario.