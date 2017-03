Confirmaron detalles de la segunda fecha en el torneo juvenil sub-15

El Consejo Juvenil confirmó los detalles de la disputa de la segunda fecha de su primera fase que fuera suspendido el pasado fin de semana.

No hubo objeción alguna por parte de los clubes al informe brindado por Samuel Alonso en cuanto a los motivos de la suspensión y la decisión adoptada en horas de la noche del sábado para que no se creara expectativa en las primeras horas del domingo cuando todo queda muy ajustado en cuanto a horario.

Luego, por moción presentada por Sarandí Universitario, se procedió a votar que se jugara la misma fecha suspendida.

Lo contrario, que es lo reglamentario y no lleva implícita votación, de pasar a la tercera dejando ésta para el final de la rueda tuvo como adeptos solamente a Huracán, Peñarol y Oriental.

Los azules lo hicieron en el entendido que después no va a coincidir con la fecha del 9 de abril, que se debe jugar la primera, que fuera modificada oportunamente debido a un pedido de azules y verdiblancos.

En realidad, lo que se aprobó oportunamente fue que el domingo 9 se juega la primera fecha excepto el partido entre Oriental y Sarandí Universitario que pasa al viernes de Semana de Turismo, lo demás se va ajustando como permita el calendario.

Lo novedoso y casual en la disputa de esta segunda fecha del certamen juvenil de la sub-15 es que los ganadores de la primera fecha no se enfrentan entre sí.

Quienes partieron al frente tienen rivales que perdieron o no jugaron.

LOS DETALLES

El domingo. Segunda fecha del campeonato juvenil sub-15.

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 9:30 Cuñapirú vs. Nacional.

Hora 11:10 Peñarol vs. Frontera Rivera Chico.

– En el Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”:

Hora 9:30 Lavalleja vs. Sarandí Universitario.

Hora 11:10 Deportivo Colina vs. Oriental.

FALLOS

En la a disputa de la primera fecha se expulsaron solamente a dos jugadores y los fallos ya se conocen:

Ander Cauá Lemos de Lavalleja, por un puntapié intencional que llegó a destino estando el balón fuera de juego, fue suspendido por dos encuentros.

José Agustín Saldivia, de Huracán, fue expulsado al término del partido por insultos al árbitro y fue sancionado con un partido, que aún no lo cumplió ni lo hará este fin de semana pues el “globito” tiene fecha libre.