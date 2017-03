Consejo Juvenil fijó los detalles de la segunda fecha del torneo sub-15

Al fijarse la disputa de la segunda fecha del Campeonato “Manuel Trinidad” de Juveniles sub-15 se advierte un aspecto novedoso y casual en la disputa de la segunda fecha del certamen juvenil de la sub-15 es que los ganadores de la primera fecha no se enfrentan entre sí.

Quienes partieron al frente en la tabla de posiciones, tendrán rivales que perdieron en la primera fecha o no jugaron.

Sarandí Universitario, que le ganó a Nacional, ahora jugará ante Lavalleja, que perdió su primer partido. Oriental, ganador del partido más emocionante en el debut, jugará ante el Deportivo Colina que aún no debutó.

Cuñapirú, que derrotó al decano, se enfrentará a Nacional que cayó ante los verdiblancos.

Finalmente, Frontera Rivera Chico, ganador de un partido interesante ante Huracán, se las verá con Peñarol que tuvo la posibilidad en sus manos cuando le ganaba cómodamente a Oriental desde los primeros minutos de juego, pero luego se le fue el partido como agua entre los dedos.

Huracán es el equipo que tiene fecha libre.

LOS DETALLES

El domingo. Segunda fecha del campeonato sub-15.

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 9:30 Cuñapirú vs. Nacional.

Hora 11:10 Peñarol vs. Frontera Rivera Chico.

– En el Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”:

Hora 9:30 Lavalleja vs. Sarandí Universitario.

Hora 11:10 Deportivo Colina vs. Oriental.

NOTA DEL COLEGIO

El cuerpo auxiliar del Consejo envió una nota que había sido enviada por Ruben Suhr para que fuera incluido en la nómina de árbitros habilitados.

Los delegados resolvieron aceptarlo con un voto en contra pero que no cuenta en este caso porque se necesitarían cinco para que fuera eliminado de la lista.

ESCASO DÉFICIT

Hubo una buena concurrencia de aficionados a la disputa de la primera fecha del certamen del Consejo Juvenil.

En la cancha de Lavalleja se vendieron 58 bonos colaboración mientras que en el Parque “Pedro Maciel” fueron 108.

Se recaudaron $ 8.300 mientras que el total de gastos fue de $ 13.780.

El déficit fue de $ 5.480 por lo que cada uno de los clubes debe abonar $ 609.

DOS EXPULSADOS

En la disputa de la primera fecha fueron expulsados solamente dos jugadores. Ellos son Ander Cauá Lemos, de Lavalleja, por un puntapié intencional que llegó a destino estando el balón fuera de juego, y José Agustín Saldivia, de Huracán, expulsado al término del partido por insultos al árbitro.