El Consejo de la B avanzará con los detalles de organización del certamen

El Consejo de la Divisional B avanzará esta noche con los detalles de organización del campeonato oficial de la presente temporada.

Los presididos por Mario González Ilha tendrán que comenzar a definir aspectos relativos al certamen, que estará comenzando el próximo 5 de marzo.

Cabe consignar que hay un compás de espera en relación a la actitud que adoptarán los clubes Centenario y Rivera Wanderers.

Ambos han sido desafiliados de la Liga pero, de acuerdo a los Estatutos, tienen un plazo de treinta días para la apelación de la decisión de la Comisión Directiva.

El plazo vence el próximo viernes y voceros de ambos equipos han señalado su intención de volver a jugar pero hay algunas situaciones que habrá que definir claramente, como por ejemplo la necesidad de enviar los antecedentes, en caso de existir una apelación al fallo, a la Asamblea de Delegados que deberá resolver al respecto como órgano supremo de la Liga Departamental de Fútbol.

Si ello ocurre es muy probable que el campeonato no se pueda iniciar en la fecha señalada.

Por otra parte Unión también anunció la posibilidad de volver a la actividad pero no hay novedades al respecto.

Por moción del Presidente de Artigas, presente en la primera reunión, se resolvió seguir actuando con total normalidad como si el certamen se jugara con los cinco equipos habilitados.

Si hay algún otro equipo que pueda incluirse al certamen se actuará en consecuencia.

Ante ello no se descarta que esta misma noche se fijen los detalles de la disputa de la primera fecha con el sorteo de los números para estructurar el fixture correspondiente.

Hay otros aspectos administrativos que también deberán ser analizados esta noche y que tienen que ver con la nómina de árbitros habilitados, aranceles y cotización de canchas para determinar donde se van a jugar los encuentros.