El Consejo Juvenil se reúne y debe adoptar decisiones trascendentes

Esta noche sesionará el Consejo Juvenil y se deberán adoptar decisiones realmente importantes teniendo en cuenta que, en el Calendario de actividades aprobado por la Asamblea de Delegados, el certamen de la presente temporada debería comenzar el próximo fin de semana.

En la sesión pasada, la representación de Nacional presentó una moción de postergar el comienzo teniendo en cuenta que precisamente ese fin de semana comienza el carnaval.

La moción fue llevada a las comisiones directivas de los respectivos clubes que ahora deberán expedirse al respecto estimándose como muy probable que existan los votos necesarios para aprobar la solicitud de los tricolores.

Por otra parte, a través de la Secretaria de la Liga se entregó a los clubes un documento que incluye algunos proyectos de formas de disputa del campeonato y que los clubes deberán definir en la noche de hoy.

También resta el tratamiento de una moción presentada por el Presidente del Club Peñarol en el sentido de la utilización de hasta tres jugadores de la Generación 2002 en esta categoría que corresponde a nacidos a partir del 1 de enero del 2003.

Lo que en principio nos parecía como casi imposible que se aprobara, luego de algunos sondeos efectuados, se puede señalar que al menos será discutido y de votación reñida porque son varias las instituciones que estarían de acuerdo con la moción aurinegra.

Hubo equipos que no estuvieron representados en la primera reunión realizada la semana pasada y quizás ello pueda retrasar la sesión teniendo en cuenta que se tienen que poner al día con las novedades que seguramente deberán ser votadas en la noche de hoy.

Deportivo Colina, Oriental y Huracán no estuvieron en la sesión pasada pero la votación de los temas expuestos ya no admiten dilatorias.