El de mañana es un partido difícil pero también lo será para los sanduceros

Finalmente se logró modificar el día de disputa del partido de ida correspondiente al comienzo de la segunda fase del certamen Nacional de selecciones.

Rivera solicitó, de acuerdo a reglamento, modificar el partido previsto para esta noche y llevarlo 24 horas adelante.

Se juega mañana en medida adoptada que al menos puede ser discutida y así como hay muchos que suponen que un día más otorga mejores posibilidades desde el punto de vista del descanso de los jugadores hay otros que consideramos que lo que se gana ahora se vuelve a perder para la revancha que seguramente será el miércoles en Paysandú, con un extenuante viaje en medio.

Pero apoyamos la idea a pesar de no compartirla y mañana vamos por un nuevo escalón dentro de este certamen Nacional de selecciones.

Se terminó la primera fase y la celeste mayor ha mejorado muchísimo en relación a un comienzo tambaleante con dos empates y una derrota en la primera rueda a pesar de haber jugado dos partidos como locales en ese tramo.

A partir de allí se encontró el mejor sistema, aparecieron los buenos jugadores y se conformó un equipo que ha tenido puntos muy altos como, por ejemplo y sin duda alguna, el partido jugado el pasado miércoles en Bella Unión.

Vamos a jugar ante un primero en su Serie, un equipo que marcha invicto en el certamen, un equipo que tiene a varios jugadores muy importantes dentro del fútbol nacional, con trayectoria e influencia en la oncena sanducera, sin embargo todo eso no quiere decir absolutamente nada y en la cancha todo se equipara.

Tanto que sin tomarlo como referencia pero haciendo mención, no hace mucho tiempo enfrentamos a este mismo equipo sanducero y a pesar que el partido no terminó, le estábamos ganando en pleno Parque Artigas.

Mañana será una nueva instancia, un partido similar al que ha enfrentado la celeste en estas últimas semanas donde la prioridad no pasa no solo por no ganar porque hay que leer muy bien el Reglamento, tan importante como ganar es evitar que nos hagan goles en casa.

Y los técnicos lo saben y han estructurado al equipo para salir a buscar el resultado que nos deposite en Paysandú con chances de seguir mirando hacia adelante.

LOS DETALLES

Copa Nacional de Selecciones, Copa Antel – Torneo “100 años de la Liga Carmelitana”.

Mañana, domingo 5 de febrero. Partido de ida (llave 3) de la segunda fase del Regional Norte Litoral.

– En el estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera:

Hora 21:00 Rivera vs. Paysandú (mayores). Jueces: Rodolfo Rivero, Wilson Sanguinetti y Kleiber Otegui (terna de Tacuarembó). Veedor: Hólger Vildózola.