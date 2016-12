El deporte en mini noticias

– En muchas oportunidades ni siquiera nos damos cuenta de la importancia que tienen las denominadas redes sociales cuando son bien utilizadas.

– El viernes pasado, una vez que se informó oficialmente el fallecimiento de Waldemar “Pocholo” Bentancourt, la noticia recorrió el país como reguero de pólvora.

– En Durazno se estaba desarrollando, en ese mismo momento, el acto de lanzamiento de la 14ª Copa Nacional de Selecciones de OFI.

– El trabajo ya había terminado y los representantes del fútbol del país estaban departiendo gratos momentos en la cena dispuesta por la Liga de Durazno.

– Hubo un instante de duda e inmediatamente solicitaron un minuto de silencio en homenaje a “Pocholo” y hubo una adhesión total.

– Pero no quedó en eso porque a partir de ese momento en particular, recibimos decenas de llamadas telefónicas con la finalidad de interiorizarse de la noticia.

– Con ello quedaba muy claro el aprecio y el cariño que “Pocholo” generó a través de la actividad futbolística desplegada a lo largo de muchos años de actividad.

– Pero no solo lo recuerdan los “veteranos”, aquellos que pudieron vivir los títulos que logró, sino por los más jóvenes que ya conocían los lauros de “Pocholo”.

– Ni que hablar al día siguiente, cuando se efectuaba el velatorio en la Sala Municipal, muchos fueron los medios de comunicación que llamaron para que se relatara lo sucedido.

– Especiales llamadas desde Tacuarembó y Paysandú donde estuvo “Pocholo” y logró títulos del interior.

– Hubo una especial y destacada, la de Daniel López Moroy desde Tacuarembó que lo albergó en su casa, que tuvo a “Pocholo” como uno de sus principales parroquianos en “El Gamo” y que motivó que el relator del fútbol del vecino departamento, se emocionara al extremo y en horas de la tarde estuvo en el acto del sepelio aquí en nuestra ciudad.