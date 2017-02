El deporte en mini noticias

– La del pasado domingo fue una jornada atípica para nuestro fútbol.

– La lluvia hizo dudar mucho a los aficionados y, estamos seguros, muchos no fueron al estadio porque suponían una suspensión o por temor a que continuara el mal estado del tiempo que tuvimos durante todo el día.

– Cuando restaban apenas unos minutos para el comienzo del partido eran muchos más los de Bella Unión que los riverenses.

– Los portones del estadio se abrieron recién a 35 minutos del comienzo del partido e inmediatamente ingresaron más de doscientos visitantes y unos pocos locales.

– Felizmente, poco a poco los riverenses, una vez que se enteraron que el partido se iba a jugar, se fueron acercando al estadio.

– Cuando comenzó el partido no pasábamos de quinientos aficionados en el estadio y habían casi tantos de Bella Unión como nuestros.

– Sorpresivamente vimos que en muy pocos minutos llegaron muchísimos riverenses al estadio y llegamos a una presencia cercana al millar.

– Lástima enorme porque era un partido como mínimo para tres mil personas, a lo que se hubiera alcanzado sin mayores inconvenientes de no mediar los anuncios meteorológicos y el temor a la continuidad de la lluvia.

– Pero lo destacable que vimos entre los visitantes fue el entusiasmo de la “Barra del Rojo” que llegó desde Bella Unión y alentó al equipo en forma continua por espacio de los noventa minutos del partido y habían comenzado unos quince minutos antes.

– Nunca les importó el resultado y cantaron y saltaron todo el tiempo ocupando la parte baja del estadio y además con la presencia de muchísimas familias en la parte alta.