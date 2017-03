Empresarios estuvieron en Montevideo y comenzaron a concretar detalles de la venta de entradas

El Tanque Sisley recibirá a Nacional en Rivera...

Tal como lo adelantamos en las páginas de NORTE, el próximo sábado 18 de marzo el conjunto de El Tanque Sisley recibirá a Nacional en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”, en el marco de la séptima fecha del torneo Apertura del fútbol profesional uruguayo.

Hace algunas semanas la Asamblea de Clubes del fútbol profesional designó al Estadio “Atilio Paiva Olivera” como un escenario AUF. La medida no llamó la atención en su momento pero de hecho habilitaba a todos los equipos -si lo quisieran- a definir el Estadio de Rivera en oportunidad de ser locatarios.

Obviamente los clubes que tienen escenario propio buscan llevar a los grandes a sus canchas por varios motivos, el más importante es el económico.

Las negociaciones con empresarios riverenses, que en otra oportunidad por el Campeonato Uruguayo ya hicieron jugar a El Tanque Sisley en nuestra ciudad, han llevado a que la delegación del equipo verdinegro comunicara a la Mesa Ejecutiva que el partido ante Nacional será en el Estadio “Atilio Paiva Olivera”.

El Presidente de El Tanque Sisley, Freddy Varela, señaló que lo hace por un tema estrictamente económico, porque en el “Campeones Olímpicos” de Florida no llega a vender cinco mil entradas y jugar en el Estadio Centenario es muy caro.

En nuestra ciudad los empresarios Edson Macedo y el Dr. Diego Ospitaleche le aseguran determinada cantidad de ingresos y ello alcanza para que los capitalinos tengan un muy buen ingreso, que quizás no lograrían en ningún otro escenario del interior del país.

El año pasado fue Peñarol el que vino a nuestra ciudad y ahora llegará Nacional. Para los riverenses es una excelente oportunidad de ver fútbol profesional en nuestro medio, y justamente el día que la selección riverense estará en Cerro Largo jugándose toda la posibilidad de seguir adelante en el certamen.

Macedo y el Dr. Ospitaleche estuvieron en Montevideo y comenzaron a concretar detalles de la venta de entradas que se utilizará en esa oportunidad.

MOLESTIA POR FIJACIÓN DEL “ATILIO PAIVA” POR PARTE DE EL TANQUE SISLEY

En ese sentido, la fijación del estadio riverense por parte de El Tanque Sisley generó malestar en lares floridenses ya que el equipo fusionado ha venido oficiando de local en el estadio “Campeones Olímpicos” pero no lo ha hecho con los equipos de Peñarol y Nacional, partidos que lógicamente concitan una mayor atención de los aficionados.

En artículo de Amílcar Caula, para el portal web Fútbol Florida, el cronista explica que “El Tanque Sisley y Nacional jugarán en Rivera y el Pueblo de Florida los verá pasar”, y agrega que “el Tanque Sisley y Varela se van a Rivera a jugar con Nacional (…) por la séptima fecha del Apertura”.

“Otra vez Freddy Varela (presidente de El Tanque Sisley) no trae al ‘Campeones Olímpicos’ a los equipos grandes de nuestro fútbol: Peñarol y Nacional. Una nueva decisión para pensar y reflexionar si está bien, si se es justo con el pueblo de Florida”, señaló Caula.

El reportero indicó que “la idea no era mostrar a Florida a nivel nacional para promocionarla. Eso opinaban voceros de la Intendencia Departamental. Parece que solo fue una excusa para utilizarnos”. Para finalizar, acotó que “será tiempo de que el pueblo floridense reciba una repuesta coherente, tanto de las autoridades de la Intendencia como de El Tanque como institución”.

Recordemos que, desde el año 2012, el equipo fusionado viene oficiando de local en el estadio “Campeones Olímpicos” de la ciudad de Florida, luego de llegar a un acuerdo entre el intendente floridense, Carlos Enciso, y el presidente del club fusionado, Freddy Varela.

Oportunamente, en la conferencia de prensa donde se realizó la presentación de la localía de El Tanque Sisley en Florida, el intendente Carlos Enciso había dejado expresada su satisfacción “por la concreción de este acontecimiento, tomando en cuenta los beneficios que sin duda traerá para nuestro departamento”.

El jefe comunal remarcó la importancia que esta relación podría traer a futuro con la generación de apoyos al fútbol local y sus formativas. Ello debido a que se había acordado, entre la intendencia floridense y El Tanque Sisley, que el 10% de lo recaudado en cada partido del verdinegro jugado como local en dicha ciudad, se volcaría a las arcas de la Liga de Fútbol de Florida.