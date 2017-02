Entre el agua y los errores arbitrales se perdió un clásico que debió ser empate

A grandes rasgos hubo un tiempo para cada equipo y con ese pensamiento hay que establecer claramente que debió haber sido empate.

La celeste no fue inferior a los rivales salvo en el comienzo del partido donde los rojiblancos ya a los once minutos nos ganaban por uno a cero y era estricta justicia.

Es más, si analizamos las posibilidades, el caudal de juego y la presencia en zona ofensiva, el resultado parcial del término de la primera parte se justificaba plenamente, aún señalando que los celestes tuvieron dos chances muy claras en esa parte del partido, con un tiro libre de Rosano y un cabezazo de Anderson Pérez.

Justo es señalar que fuimos sorprendidos en los primeros minutos de juego con un equipo local que salió a la cancha convencido de liquidar el pleito en ese lapso, y lo lograron porque ofendieron al extremo de estar permanentemente en zona riverense.

No se podía objetar la victoria parcial de los locales y hasta se podría decir que un segundo gol no hubiera llamado la atención.

También es importante señalar que antes de la finalización de la primera parte del partido, los nuestros ya lo habían emparejado bastante y si bien es cierto, al término de la primera parte los rojiblancos se fueron con la victoria, ya no aparecía tan clara como en la primera media hora de partido.

La lesión del goleador trajo un poco de tranquilidad a los nuestros en zona defensiva porque la presencia de Octavio Siqueira no solo eras importante por si misma sino por los caminos que le abre a sus compañeros, su lesión lo deja afuera no sólo de la revancha sino que, es probable que no pueda jugar partido o partidos de la fase Nacional, que es la que realmente importa.

El segundo tiempo ya fue diferente, Tacuarembó retrasó sus líneas tratando de conservar la diferencia parcial y buscando solamente a través de los pelotazos de Sebastián García, siempre bien dirigidos, y la velocidad de Jonathan dos Santos, un contragolpe que le diera la posibilidad de la tranquilidad de un segundo gol que llega recién a poco del final por imperio de una caída de un jugador celeste en zona defensiva, provocada por el agua, que Luis Ney Pintado aprovecha muy bien y genera esa jugada que termina en el fondo de la red.

Era el mejor momento de nuestra selección y un gol totalmente injusto.

El partido estaba para un empate pero la celeste perdía por dos a cero, excesiva ventaja para el local que solamente se puede explicar por la efectividad que es la que determina los ganadores en un partido de fútbol.

Sin embargo y a pesar de los dos goles de diferencia la celeste no se entregó jamás y con jugadores más livianos en la cancha, ya había inclinado definitivamente la cancha hacia el arco de Jonathan Vaz.

Fue así que vino el gol de Sebastián Rosano, un perfecto tiro libre y había tiempo para intentar algo más en el resultado del partido.

Y los rojiblancos eran conscientes de esa situación al extremo que cuando la expulsión del técnico Armando Javier Duarte, éste ingresa a la cancha y el partido se paraliza por espacio de más de cinco minutos.

Idas y venidas, discusiones y conversaciones que estaban plenamente planificadas para que el partido se “enfriara” porque la celeste estaba a punto de concretar.

El encuentro siguió y ya no fue lo mismo porque luego vino la “lesión” de Galli que se cayó en el medio de la cancha, la expulsión del Seba García lo que sumado a los seis cambios realizados debió haber tenido al menos unos ocho a diez minutos de adición y el árbitro conformó una pésima labor jugando solamente tres minutos y medio.

Conste que el árbitro fue desastroso para los dos lados y que perjudicó notoriamente tanto a celestes como a los rojiblancos.

Final con derrota celeste pero con la convicción que el resultado justo para este partido debió haber sido de empate porque se hizo los méritos como para alcanzarlo.

LOS DETALLES

TACUAREMBÓ 2 RIVERA 1

Cancha: Estadio “Raúl S. Goyenola”. Hora de comienzo: 21:30. Público: 2.200 personas. Entradas vendidas: 1.125. Recaudación: $ 225.000 (aproximada). Jueces: Sergio Liuzzi, Carlos Peralta y Ruben Chichero (terna de Río Negro).

TACUAREMBÓ: Eduardo Jonathan Vaz, Esteban Bentos, Walter Fabián Pereira, Alberto Sebastián García Ramiro Ramos, Julio Heber Almeida, Jonathan Alexis de Los Santos, Juan M. Franchi, Sebastián Sánchez, Luis Ney Pintado y Octavio Daniel Siqueira.

Cambios: En el entretiempo, Luis Ricardo Lima por Octavio Siqueira; a los 20’ del segundo tiempo Marcio Paolo Galli por Juan Franchi; a los 30’ del segundo tiempo Santiago Vica por Sebastián Sánchez.

Goles: Sebastián Sánchez a los 11’ del primer tiempo y Santiago Vica a los 38’ del segundo tiempo.

Observaciones: A los 45’ del segundo tiempo fue expulsado Sebastián García.

RIVERA: David Freitas, Rodrigo Silva, Walter Andrés Boldrini, Andrei Florindo Vargas, Luis Eduardo García, Cristian Fabricio Ferreira, Marcelo Ignacio López, Marcio André Camy, Sebastián Rosano, Anderson Pérez y Richard Gómez.

Cambios: A los 18’ del segundo tiempo Marcos Ramos por Luis Eduardo García y Leonardo Alvez por Marcio Camy; a los 31’ del segundo tiempo Jorge Pereira Soares por Fabricio Ferreira.

Gol: Sebastián Rosano a los 40’ del segundo tiempo.