Esta noche se definen todos los detalles de la Copa Nacional de Selecciones

La totalidad de las Ligas que componen la Organización del Fútbol del Interior (OFI) se inscribieron para participar en la próxima Copa Nacional de Selecciones, a pesar que varios dudaron hasta último momento. La mayoría de los que estaban en dudas, lo hacían por inconvenientes económicos.

Algunas Ligas de Sectores Interior de los departamentos del interior de país fueron las que estuvieron analizando la situación hasta último momento y al final decidieron al menos inscribirse y resolver después, aunque el tiempo para solicitar su exclusión también vence en estos días y luego la multa es elevada.

Pero hubo varias Ligas de Sectores Capital que también dudaron hasta que el plazo casi vencía, como por ejemplo el caso de Cerro Largo, que en determinado momento había señalado la imposibilidad de jugar.

Otras Ligas, como por ejemplo Paysandú, tuvieron muchos inconvenientes para integrar su plantel debido a las aspiraciones económicas de los jugadores que estaban por encima de lo que podían ofrecer.

Pero ahora se viene otro inconveniente y tiene que ver con la seguridad que solicita la Organización del Fútbol del Interior en relación a la habilitación de canchas, debido a los enormes problemas de violencia que se han generado en muchos puntos del país. Sin duda el más grave de ellos hace pocos días en un enfrentamiento por el Campeonato Departamental de Colonia.

Se solicitarán medidas extremas para prevenir la violencia y, en ese sentido, son muchos los escenarios del interior del país que no reúnen las condiciones mínimas exigidas por la Organización del Fútbol del Interior.

Habrá que ver si la OFI será estricta en el cumplimiento de lo que resuelve o habrá, como siempre ha existido, una flexibilización en la aplicación de la norma. En ese sentido siempre hemos afirmado que -entre otros- el estadio “Matías González” no ofrece condiciones por varias razones pero nunca se ha dispuesto mejorarlas.

Y habrá que ver la habilitación de la cancha de Bella Unión, que entre otros graves inconvenientes estaba el sistema eléctrico y la cantidad de cabinas para los medios de comunicación que no alcanzaban lo mínimo.

Eso referido únicamente a lo de estadios en las proximidades de nuestro departamento, sin contar que hay escenarios en el resto del país que no llegan ni siquiera a las condiciones mínimas señaladas en la Circular que ha dado a conocer la propia Organización del Fútbol del Interior.

Esta noche, en la Sociedad Rural “Elías Regules”, de la ciudad de Durazno, se fijarán todos los detalles del certamen, anunciándose algunas novedades porque, por ejemplo, la Confederación del Este no está conforme con la decisión adoptada por el Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior.

El fixture también se definirá esta noche en Durazno, y los delegados riverenses llevan como única propuesta jugar como visitante el primer encuentro y en base a ello se podría gestionar un fixture anticipado que permita evitar el sorteo.