Frontera Rivera solicita la unión de todos para superar situación adversa que plantea la AUF

Cuando se ha cumplido con todos los requisitos, cuando la institución riverense debería ser aceptada ya por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que ha dicho una y mil veces que los rojos de Cuaró están rehabilitados en el profesionalismo, ahora surge un nuevo inconveniente.

Todo parece indicar que los móviles de esta nueva situación son económicos y la Asociación Uruguaya de Fútbol pretende aceptar definitivamente a Frontera Rivera, pero luego del partido entre Uruguay y Brasil, esto porque -caso contrario- los rojos ingresarían al reparto de utilidades de ese encuentro, que sin duda alguna deberá ser el mejor de las eliminatorias mundialistas.

Ante esta situación y teniendo en cuenta que uno de los aspectos que maneja la AUF es una indecisión en cuanto al escudo que representará a nuestra institución, la dirigencia de Frontera ha lanzado un pedido de unión de todos sus parciales.

“JUNTEN A SUS HOMBRES Y VÉNGUENSE”

Lo dice el Secretario de la institución, Roberto Araújo, quien agrega: “La frase histórica que se le atribuye a un chasque del Gobierno la infausta jornada en la que murieron Bernardo Berro y Venancio Flores, y que según cuenta la versión en un principio decía “Mataron a Venancio Flores, junten sus hombres y vénganse”, pero que en eso de pasar de boca en boca terminó en la última versión, “Mataron a Venancio Flores, junten a sus hombres y vénguense”. Y terminó en un genocidio sin precedentes en la historiografía nacional… que hasta un film se ha hecho al respecto, y sirve para resumir el estado de espíritu que nos anima.

Hinchada de Frontera, “nos quieren matar pero no pueden, junten a la barra y vénganse o vénguense, como quieran”. Estamos ahí, ahí, por ganar pero si nos distraemos nos degüellan.

Llegó la hora. Necesitamos de todos. Es la hora de la verdad, el que quiera el que crea que es importante, el que quiera estampar su nombre en la gloria que venga ahora, o… que calle para siempre.

Después tendremos tiempo de ver el escudo, el nueve o el cinco, el director técnico y todo lo demás. Ahora cuando otra vez nos apuntan el fusil a la nuca y ya no tienen bala, juntémonos. Después córranme, decapítenme, pero ahora cuando los tribunales se pelean entre ellos pues ya no pueden… quiero, invito, exhorto al último empujón. Después mi cabeza está a vuestra merced para que dispongan como gusten”.