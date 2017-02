La celeste buscará el título regional, pero lo más importante es revertir la historia

Esta noche, en el Estadio “Atilio Paiva Olivera”, la celeste buscará no solo el título de mejor de la regional Norte Litoral sino que intentará revertir la historia de los últimos ocho años.

Desde ese entonces la selección riverense no puede ganarle a los rojiblancos y ésta es una muy buena oportunidad.

Los rojiblancos llegan diezmados por lesiones y sanciones que impedirá que sus tres mejores jugadores no puedan estar y ese no es un dato menor.

Hay que tener en cuenta que la presencia de Sebastián García es muy importante en el fondo no solo para la organización del equipo sino para los lanzamientos que realiza desde la línea de fondo.

Jonathan Dos Santos es muy importante en el medio y factor fundamental para el aporte de buenas jugadas a los atacantes y ni hablar de la trascendencia de Octavio Siqueira que con la camiseta rojiblanca ha marcado más de cincuenta goles.

Frente a este panorama la celeste está integrada por todos los integrantes del plantel que tiene a disposición Julio Ferreira dejando constancia que se han perdido muchos jugadores por lesión pero salvo Marcos Boldrini, los otros fueron antes del comienzo del certamen.

Lo concreto es que hay una ventaja importante a favor de los nuestros que se basa en la posibilidad de utilización de jugadores por parte de los técnicos.

Independiente de la situación estadística hay que tener en cuenta que es la posibilidad de lograr el primer lugar para poder tener como rival, en el comienzo de los cuartos de finales del Nacional a un segundo de otra Regional.

Una excelente oportunidad para contar con una muy buena concurrencia y seguramente habrán más de tres mil aficionados en las tribunas del estadio.

También interesante ver las dos tribunas principales tendrán aficionados y seguramente en una muy buena cantidad porque desde el vecino departamento seguramente llegarán alrededor de mil personas. Ojalá que así sea y que gane el fútbol por encima de todo recordando que tanto celestes como rojiblancos ya estamos entre los seis mejores equipos del interior del país.

LOS DETALLES

Hoy, sábado. Segunda final del Regional Litoral de la 14ª Copa Nacional de Selecciones.

En el estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera

Hora 21:30 Rivera vs. Tacuarembó. Jueces: José de los Santos, Fernando López y Miguel Pereira (terna de Salto). Resultado de ida: Tacuarembó 2 Rivera 1.