La celeste comienza la definición de la Regional Norte Litoral de OFI

Esta noche, en el estadio “Ing. Raúl Goyenola” de la ciudad de Tacuarembó, comienza la disputa de las finales de la Regional Norte Litoral del certamen nacional de selecciones de la Organización del Fútbol del Interior.

Partidos que solamente definirán la ubicación de cada una de las selecciones que la disputan, teniendo en cuenta que en el comienzo de la etapa nacional se deben ubicar de acuerdo a la posición que ostentan.

Recordemos que los primeros de cada una de las Regionales serán rivales de los segundos y los rivales se determinan por sorteo.

En principio solamente la Confederación del Este, ante el conocimiento de esta nueva forma de disputa del certamen nacional, había dispuesto que se otorgaría una copa al equipo que logre el primer lugar en la Regional Centro Este.

La Confederación Litoral Norte, que tiene su sede en la ciudad de Paysandú, en principio no habría dispuesto que se otorgara una copa y seguramente no lo haría ahora teniendo en cuenta que están en esta instancia las selecciones de Rivera y Tacuarembó.

Se había señalado, oportunamente, que los Presidentes de las Ligas estarían dispuestos a disponer de un trofeo.

Desde el punto de vista deportivo ambas selecciones tienen algunos inconvenientes en relación a sus jugadores lesionados.

El enorme trajín de estas primeras fases que ha llevado a que estas selecciones hayan jugado diez partidos en treinta días lo que realmente es demasiado para jugadores que no son profesionales y que terminan los entrenamientos y deben encarar un trabajo, que en muchas oportunidades es cansativo.

De todas maneras hay que tener en cuenta que poco o nada importa esta final y que seguramente no figurará en las estadísticas de los Campeonatos del Litoral ni del Litoral Norte y que lo que realmente importa e interesa es el Campeonato Nacional que comienza el 4 de marzo y donde Rivera y Tacuarembó, por lo menos en el comienzo, no jugarán entre sí.

LOS DETALLES

Hoy, sábado. Primera final del Regional Norte Litoral, partido de ida.

– En el estadio “Ing. Raúl S. Goyenola” de Tacuarembó.

Hora 21:30 Tacuarembó vs. Rivera. Jueces: Sergio Liuzzi, Carlos Peralta y Ruben Cichero (terna de Río Negro).