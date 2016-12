La selección mayor jugará esta noche en el Campus de Santa Bernardina

La delegación de la selección celeste mayor parte a la hora 13:00 desde frente a la sede de la Liga Departamental de Fútbol rumbo a la ciudad de Durazno.

Allí estarán jugando su primer partido amistoso de entrenamiento de cara a la participación en la próxima Copa Nacional de Selecciones.

Viajará solamente la celeste mayor, una vez que el cuerpo técnico de los juveniles consideró que aún no están en la etapa de jugar encuentros, esperando para debutar en ese sentido el próximo fin de semana cuando se vaya a la ciudad de Paysandú.

Como consecuencia de ello el plantel de Julio Ademar Ferreira será dividido en dos y cada uno de estos grupos enfrentará a un equipo de los rojos del Yí.

El director técnico celeste, al ser consultado al respecto, señaló que no integrará un equipo presuntamente titular y otro con los suplentes sino que se buscará nivelar ambos equipos hasta por el hecho que aún no hay absolutamente nada decidido al respecto.

A las 18:00 horas se jugará ante los juveniles de Durazno y dos horas más tarde ante los mayores.

Los partidos no se pueden jugar en el Estadio “Octavio Silvestre Landoni” debido a que se vienen realizando varias mejoras en el campo de juego y este aún no está en condiciones de recibir un encuentro de fútbol.

Hubo algunos inconvenientes en el escenario “14 de Octubre” desde el punto de vista de su instalación eléctrica por lo que hubo que encontrar la solución en el Campus del equipo de Santa Bernardina, concretamente en la cancha de la Fuerza Aérea, al costado de la Ruta 5, en la entrada a la ciudad.

La idea es que luego de los partidos, el plantel celeste vaya a ducharse a otro lugar, que lo determinará la Liga de Durazno, y después de la cena se iniciará el retorno a nuestra ciudad.