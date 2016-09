Los rojos caminan a paso firme y confirman una muy buena gestión

Frontera Rivera Chico tuvo uno de los exámenes más difíciles de esta rueda clasificatoria y lo salvaron dando clara muestra que todo lo previo no ha sido una simple casualidad.

Hoy es la cosecha de una siembra que comenzó hace muchos meses, con mucho esfuerzo y trabajo y deja consecuencias que deberían ser analizadas por todos.

Mientras aún no había comenzado el certamen local de la sub-15, estos jóvenes rojos ya se reunían e iniciaban su preparación para este certamen sub-18 y hoy comienzan a recoger la cosecha de una siembra fructífera.

Se sabía que no era un partido de fácil trámite para los rojos de Cuaró porque Peñarol ya había sido devuelto a la zona de clasificación a la Liguilla y necesitaba confirmar su presencia con una victoria.

Frontera le ganó por diferencia mínima y sigue al frente de la tabla de posiciones pero con otras consecuencias mucho más interesantes, por un lado mantienen la invencibilidad habiendo logrado la totalidad de los puntos disputados, y por otra, ya están, matemáticamente dentro de la definición del certamen porque nadie podrá quitarlos de la Liguilla.

Y a partir de ello hay que entender que en las tres fechas que restan de esta rueda única, hay que definir solamente tres lugares y son muchos los que aspiran a ingresar a esa zona.

Oriental está a una victoria de conquistarlo, mucho más luego de su trascendente victoria en el clásico juvenil.

Los azules derrotaron, con claridad, a Sarandí Universitario, por dos goles a cero.

Precisamente otro de los que aspira a ingresar a la definición es el verdiblanco que a pesar de la derrota no le quitaron la posibilidad de seguir en el tercer lugar.

Pero a partir de allí hay otros cinco equipos con muchas chances de estar en la Liguilla y todo dependerá de los resultados de las próximas fechas.

Huracán, Nacional, Cuñapirú, Peñarol, y hasta el propio Lavalleja tienen esa posibilidad al alcance de las manos porque entre ellos hay solamente tres puntos de ventaja cuando restan nueve por jugar.

Hay enfrentamientos directos entre ellos que comenzará a clarificar la situación de cada uno de ellos.

LOS DETALLES

NACIONAL 3 LAVALLEJA 0

Cancha: Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”. Hora de comienzo: 9:30. Jueces: Silvio Antúnez, Luis C. Rodríguez y Álvaro Núñez.

NACIONAL: Juan Diego Santos, José Aberinyuado, Diego R. Vargas, Víctor S. Saldivia, Juan Manuel Leal, Carlos Mello, John Ojeda, Víctor Arizaga, Facundo González, Marcos Silveira y Anthony Arizaga.

Cambios: Miqueas Silva por John Ojeda; Robinson Seguí por José Aberiunyuado; Diego Alvez por Facundo González; Anderson Barboza por Anthony Arizaga; Lucas Fagúndez por Víctor Arizaga.

Goles: Facundo González a los 31’ del primer tiempo; Víctor Arizaga a los 43’ del primer tiempo y Lucas Fagúndez a los 34’ del segundo tiempo.

LAVALLEJA: José Castaño, Daniel Cardozo, Richard Ferreira, Alexander Alvez, Martín Mora, Gabriel Alvez, Diego Muniz, Ricardo Mora, Ignacio Falero, Alex Romero y Kevin Patrón.

Cambio: Cristian Recalde por Alexander Alvez.

ORIENTAL 2 SARANDÍ UNIVERSITARIO 0

Cancha: Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”. Hora de comienzo: 11:30. Jueces: Luis C. Rodríguez, Silvio Antúnez y Álvaro Núñez.

SARANDÍ UNIVERSITARIO: Rodrigo de Bellis, Emerson Pereira, Carlos Martínez, Gian Franco da Luz, Lucas de los Santos, Alan Cardozo, Wesley Altesor, Alejandro Cantos, Samuel Carreras, Juan Rodríguez y Anderson Barboza.

Cambios: Luis González por Emerson Pereira; Emiliano Caballero por Anderson Barboza; Víctor Alburquerque por Wesley Altesor; Víctor Cuello por Lucas de los Santos.

ORIENTAL: Jhordy Antúnez, Gabriel Díaz, Leonardo Aguiar, Cristopher Alvez, Samuel Duarte, Mateo Barboza, Danilo Gómez, Facundo Flores, Juan Martín Bentancourt, Edison Núñez y Edgar Presa.

Cambios: Gonzalo Cruz por Juan M. Bentancourt; Kevin Rodríguez por Edison Núñez; Juan Salines por Danilo Gómez; Sidney Márquez por Edgar Pressa; Francisco Núñez por Kevin Rodríguez.

Goles: Edison Núñez a los 7’ del segundo tiempo y Gonzalo Cruz a los 23’ del segundo tiempo.

CUÑAPIRÚ 3 ANSINA 0

Cancha: Parque “Carlos Serón”. Hora de comienzo: 9:30. Jueces: Wilmar López, Shuber López y Wilmer Rodríguez.

CUÑAPIRÚ: Ángel Olivera, Ken Méndez, Kevin Bizera, Wanner Rodríguez, Juan Rodríguez, Jonathan Bizera, Giovanni Vaz, Juan Vidarte, César Morales, marcos Leal y Matías Vargas.

Cambios: Rodrigo Rodríguez por Ángel Olivera; Rafael López por Matías Vargas; Gabriel de Mello por Giovanni Vaz; Bruno Viera por Kevin Bizera; Cristopher dos Santos por Juan Rodríguez.

Goles: Juan Vidarte a los 5’ del segundo tiempo, César Morales a los 20’ del segundo tiempo y Jonathan Bizera a los 34’ del segundo tiempo.

ANSINA: Carlos Silva, Felipe Muslera, Cristian Taborda, Matías Bottino, Adrián Gómez, Lucas Muslera, Fredy Rodríguez, Saturnino Polocastro, Nicolás Rosas, Thiago Olivera, y José Rodríguez.

Cambios: Brahian de los Santos por José Rodríguez; Néstor de Sosa por Thiago Olivera.

Observaciones: A los 45’ del segundo tiempo fue expulsado Nicolás Rosas.

HURACÁN 2 DEPORTIVO COLINA 0

Cancha: Parque “Carlos Serón”. Hora de comienzo: 11:30. Jueces: Shuber López, Marcio Echeverriaga y Wilmar López.

HURACÁN: Eladio Olivera, José Luis Machado, Germán Pirez, Thiago Cuña, Nicolás Alvez, Silvio Antúnez, José Luis Correa, Robert Iván Carrillo, Gregory Gómez, Lucas Gómez y Cristian Silveira.

Cambios: Lucas Ferreira por José Luis Machado; David Couto por Lucas Gómez; Anderson Bianchi por Thiago Cuña; Simón Alvez por Robert Carrillo; Mauricio Pintos por Silvio Antúnez.

Goles: Cristian Silveira a los 19’ del primer tiempo y David Couto a los 10’ del segundo tiempo.

DEPORTIVO COLINA: Douglas Porto, Santiago Lauyre, Esteban Pereira, Robert Benítez, Anthony Rossi, Damián Antúnez, Kevin Migales, Lucas Farías, Diego Suárez, Alex Pinto y Sergio Dylan Pintos.

Cambios: Carlos Acheverriaga por Damián Antúnez; Elvis Díaz por Lucas Farías; Cristopher Fontes por Anthony Rossi; Franklin Almeida por Robert Benítez; Wellington Castro por Diego Suárez.

FRONTERA RIVERA CHICO 1 PEÑAROL 0

Cancha: Parque “Carlos Serón”. Hora de comienzo: 13:30. Jueces: Wilmer Rodríguez, Marcio Echeverriaga y Silvio Antúnez.

FRONTERA RIVERA CHICO: Víctor Farías, Igor Alvez, Juan Ignacio Nizarala, Alan Pacheco, Santiago Saavedra, Maximiliano Odriozola, Anthony da Silva, Damián Alvez de Oliveira, William Barboza, Adilson Gómez y Luis Suárez.

Cambios: Pablo Albín por Anthony da Silva; Roye Viera por William Barboza; Ariel Rodríguez por Adilson Gómez.

Gol: Adilson Gómez a los 26’ del primer tiempo.

PEÑAROL: Fabricio Cal, Pablo Alcoba, Ricardo Rovira, Emanuel Cal, Jonathan Mello, Diego Méndez, Enzo Machado, Thiago Barboza, Lucas Sánchez, Edward Silva y Natanael Tabárez.

Cambios: Federico Dutra por Edward Silva; Juan A. Maluff por Jonathan Mello; Martín Villalba por Emanuel Cal; Richard Echavalette por Thiago Brboza; Andrés Machado por Diego Méndez.