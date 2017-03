Nacional marcó cerca del final, cuando parecía que era empate

Restaban muy pocos minutos de un partido tedioso y aburrido, donde el colorido y la alegría la pusieron los más de siete mil aficionados que estuvieron en el estadio alentando a un equipo tricolor que no correspondió en la misma medida.

En el análisis general del partido los méritos se dividieron y el empate hubiera sido el resultado ajustado a la realidad de lo que se veía en el campo de juego.

Pero, por aquello de que en el fútbol los goles no se merecen y gana el que los hace, el que lo hizo fue el tricolor, para el festejo de quienes fueron al estadio.

Faltaban muy pocos minutos para el final del partido y el gol no aparecía ni de un lado ni del otro. Y la exquisita pegada de Tabaré Viudez marcó la diferencia…

La falta sobre Sebastián Fernández a centímetros de la línea del área penal y de frente al arco le permitió a Viudez, que hacía unos minutos había ingresado al campo de juego, colocarla lejos del alcance de un buen golero como Salgueiro, que alcanzó a tocarla pero la terminó de mandar al fondo del arco.

Nacional volvió a ganar por el peso de sus individualidades y se mantiene con puntaje perfecto. Cinco jugados, cinco ganados.

Pero hay que señalar que cada uno de los partidos ganados por Nacional han sido muy trabajados y a veces con suerte, la misma que muchas veces tiene el campeón.

LOS DETALLES

EL TANQUE SISLEY 0 NACIONAL 1

Cancha: Estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera. Público: Aproximadamente 7.000. Jueces: Esteban Ostojich, Carlos Pastorino y Eduardo Aguirre.

EL TANQUE SISLEY: Gonzalo Salgueiro, Juan Pablo Fagúndez, Santiago Fosgt, Matías González, Martín Arguiñarena, Emiliano Colombo, Lucas Tamareo, Pablo Lima, Ademar Martínez, Miguel Merentiel y Luis Machado.

Cambios: A los 32’ Enzo Herrera por Luis Machado; a los 42’ Gastón Martínez por Pablo Lima y Marcos Lyford por Ademar Martínez. Todos en el segundo tiempo.

NACIONAL: Esteban Conde, Jorge Fucile, Rafael García, Agustín Rogel, Alfonso Espino, Santiago Romero, Diego Arismendi, Brian Lozano, Martín Ligüera, Rodrigo Aguirre y Hugo Silveira.

Cambios: A los 12’ Tabaré Viudez por Brian Lozano; a los 21’ Kevin Ramírez por Rodrigo Aguirre; a los 27’ Sebastián Fernández por Martín Ligüera. Todos en el segundo tiempo.

Gol: Tabaré Viudez, a los 35’ del segundo tiempo.