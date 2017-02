OFI tenía razón y hoy Marcelo López tiene cuatro amarillas

Marcelo López no jugó en el partido disputado en nuestro estadio “Atilio Paiva Olivera” debido a que había acumulado cinco tarjetas amarillas.

De acuerdo a la reglamentación vigente, con cinco tarjetas amarillas acumuladas se debe cumplir un partido de suspensión.

La información aportada por el delegado riverense Leonardo Grosso al director técnico hizo que Julio Ademar Ferreira lo dejara al margen y el jugador quedaba con su “ficha limpia”.

Sin embargo al ingresar al sistema COMET que rige toda la actividad administrativa del fútbol del interior nos encontramos con que el jugador tiene hoy cuatro tarjetas amarillas.

Un gravísimo error que se debió haber evitado si los formularios quedaran en la Liga, como debe ser, y no en poder de una persona, pero esto es pasado y ya no tiene solución.

El inconveniente es que hoy Marcelo López, con cuatro tarjetas amarillas, es el único en capilla y con una más deberá volver a quedar afuera de un partido.

Todo el error nace en el partido jugado ante Tacuarembó en nuestra ciudad, en la disputa de la tercera fecha de este certamen.

El árbitro de dicho encuentro fue el sanducero Robert Ledesma, el mismo del partido del pasado miércoles en Bella Unión.

Ese día hubo una tarjeta amarilla a Richard Gómez y otra a Leonardo Alvez en la selección celeste, y a Sebastián García, Álvaro Duarte y a Julio Heber Almeida en filas de Tacuarembó.

Basta ir a la colección de NORTE para ver los detalles del partido y allí está establecido precisamente ese mismo dato.

La tarjeta a un número 5, el mismo que utiliza Marcelo López, fue para el rojiblanco Julio Heber Almeida.

De los hechos negativos hay que buscar los positivos y queda claro que la documentación no puede estar encerrada en un portafolios y sí en el control de la propia Liga.