Peñarol, un lógico campeón; Sarandí un ilógico descenso…

Cuando comenzó el Campeonato Rivera de Primera División habían dos aspectos sobre los cuales se debía basar la lógica que tiene el fútbol.

Una y mil veces hemos señalado que el fútbol tiene una lógica que se basa en el tiempo, a través de un lustro, de una década, de un campeonato, pero nunca de un partido.

Si analizábamos, en aquel lejano 20 de julio, las posibilidades de cada uno de los equipos, un porcentaje muy elevado de aficionados, técnicos y hasta jugadores del fútbol local, establecían claramente que uno de los favoritos para obtener el título era Peñarol.

Es obvio que ello no quería decir que no iba a perder partidos, porque en definitiva perdió tres, ni tampoco se podía establecer que iba a ser el campeón, porque si así fuera, no sería necesario siquiera jugar, pero lo que si se podía afirmar es que iba a estar en posiciones de privilegio, y no solo estuvo sino que se consagró campeón.

Para realizar estas apreciaciones, totalmente objetivas no era necesario ser vidente sino que simplemente analizar cada uno de los planteles y ver el trabajo previo que se venía realizando, porque no podemos omitir un detalle muy importante, Peñarol comenzó a entrenar en febrero para jugar su primer partido oficial en julio.

Entonces la conclusión era una: la lógica establecía que Peñarol era un gran candidato. Lo fue y lo confirmó con el título en sus manos.

El segundo tema es el descenso de Sarandí Universitario, algo que absolutamente nadie podía pensarlo cuando comenzaba este campeonato, porque el verdiblanco era el campeón de la temporada anterior.

El descenso de los verdiblancos va contrario a la lógica, y la Real Academia Española nos permite establecer que se trata de algo ilógico porque la definición señala que es algo contrario a las reglas.

Los candidatos eran otros, la lógica señalaba a más de uno como acompañante de Nacional que utilizó una filosofía de juego que se entiende y que se basa, como siempre ha sido fiel a sus principios, a potenciar su propia cantera de jugadores sin importar si juega en una u otra divisional.

Todos los candidatos quedaron por el camino, porque uno de los más involucrados en el descenso, en el lejano mes de julio, era precisamente Peñarol, pero nunca Sarandí Universitario.

Hoy el verdiblanco sufre un momento que es, al menos, traumático pero del que seguramente volverán, como tantas veces, fortalecidos para seguir luchando por el bien del deporte y no solo del fútbol especialmente de los más jóvenes.

LOS DETALLES

CUÑAPIRÚ 0 NACIONAL 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 18:00. Jueces: Néstor Fabián Coelho, Wilmer Rodríguez y Silvio Antúnez.

CUÑAPIRÚ: George Wanderley López, Carlos Lemos, Maiko Britos, Fernando Barboza, Leonardo Pérez, Fredy do Canto, Martín Núñez, Álvaro Amado, Gustavo Olivera Miqueas Silva y Jonathan Díaz.

Cambios: Mario de los Santos por Carlos Lemos; Julio C. Conceição por Miqueas Silva.

Observaciones: A los 44’ del segundo tiempo fue expulsado Mario de los Santos.

NACIONAL: Yonathan Rodríguez, Luciano Cardozo, Washington Mello, Washington Rafael Fagúndez, Federico Aquino, Marcelo Fontes, William Cardozo, Brayan Muslera, Mauricio de Vargas Franco Fagúndez y Elías Porto.

Cambios: Juan Manuel Leal por Luciano Cardozo; Marcos Silveira por Elías Porto.

DEPORTIVO COLINA 1 SARANDÍ UNIVERSITARIO 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 20:00. Jueces: Luis Carlos Rodríguez, Marcio Etcheverriaga y Wilmer Rodríguez.

DEPORTIVO COLINA: Mario Cuevas, Marcelo da Silva, Maicon Viera, Miguel Altamiranda, João Fernando Santana, Rodrigo Soca, Luis Natividade Bottino, Anthony Márquez, Francis da Costa y Giovanni Fernández.

Cambios: Víctor de Oliveira por Leonardo Grosso; Diego Basso por Maicon Viera; Elvis Díaz por Anthony Márquez.

Gol: Francis da Costa a los 30’ del primer tiempo.

SARANDÍ UNIVERSITARIO: Clodorenato Silva, Mahicol Andrés Olivera, Walter A. Boldrini, Ernesto Aquino, Matías Ribas, Carlos Castillo, Marcelo López, Jorge Pereira Soares, Luis Eduardo García, Anderson Pérez y Eduardo Halbert Antúnez.

Cambios: Sebastián Félix por Carlos Castillo; Anthony Nieves por Jorge Pereira Soares; Douglas Caillava por Anderson Pérez.

Gol: Eduardo Halbert Antúnez a los 9’ del primer tiempo.