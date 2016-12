Presidente de la Liga de Fútbol e Intendente saludaron uno a uno a los seleccionados

Suplemento “El Deportivo”:

Con un marco impresionante de gente -creemos firmemente que superó la expectativa que habían programado los dirigentes neutrales de la Liga de Fútbol- se realizó en la noche del lunes, el lanzamiento de la actividad de las selecciones celestes.

Desde muy temprano comenzaron a llegar los invitados, los Presidentes y delegados de las instituciones afiliadas a la Liga, los integrantes de los cuerpos auxiliares, las autoridades departamentales, los invitados especiales que llegaron desde la Organización del Fútbol del Interior y todos en un clima que se fue conformando en el mejor ambiente.

La banda musical del Regimiento de Caballería Nº 3 inició un concierto de música suave para finalizar con la innovación de un vocalista junto a ellos y temas que fueron del agrado de todos los presentes.

Los distintos programas radiales de las emisoras riverenses aprovechaban la oportunidad para entrevistar a unos y otros.

La demora se hizo un poco larga, pero entretenida, hasta que pasadas las diez y diez de la noche comenzamos a escuchar la sirena y las bocinas de los coches que habían salido desde la Liga de Fútbol en caravana hasta el Parador Policial.

Con los coches ya en la antesala al ingreso al Parador, se fueron nombrando uno a uno los integrantes del plantel juvenil que fueron recibidos por el Presidente de la Liga con un fuerte apretón de manos o un abrazo, y así completaron el grupo que junto al cuerpo técnico posó para la foto.

Luego fue la vez de los mayores. Por estricto orden alfabético fueron bajando del ómnibus y fueron recibidos por el Presidente de la Liga y por el Intendente Departamental, Luego, también junto a los integrantes del cuerpo técnico, posaron para la foto.

Los jugadores de ambos planteles fueron los primeros en ingresar al recinto y ya se fueron ubicando en las distintas mesas que estaban servidas y con una programación previamente establecida a cargo de la dirigente Elizabeth Rodríguez, que ordenaba el ingreso.

En una pantalla gigante se realizaba la proyección de imágenes en relación a la labor de los dirigentes en este primer año de gestión.

Luego, las palabras del Presidente, que comenzó con un agradecimiento especial a su esposa e hija, que son el cimiento del trabajo que Holger puede realizar en bien de la selección.

Luego fue agradeciendo a cada uno de los colaboradores, de los clubes, de los delegados, de los patrocinadores, en fin de cada uno de los que componen este gran grupo que se llama selección celeste.

Un capítulo aparte destinado a los jugadores de cada una de las selecciones y pidió para ellos un fuerte aplauso, porque se entiende que hay que recuperar el prestigio de la camiseta celeste, tan desmerecida en los últimos tiempos.

Vildózola instó a la parcialidad a concurrir en las buenas y en las malas y a alentar a los integrantes de estos grupos celestes.

Luego todos pasaron a degustar una vaquillona, que había sido donada por un conocido deportista de nuestro medio.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA LIGA DE FÚTBOL

El Presidente de la Liga fue el único orador en el lanzamiento de la campaña de las selecciones celestes en el Parador Policial ante más de doscientas personas entre autoridades, dirigentes, invitados especiales y público en general.

Holger Vildózola comenzó solicitando autorización para un homenaje especial y fue dedicado a su familia: “A mi esposa y a mis hijos que son quienes me hacen el aguante para que pueda trabajar junto a ustedes”.

Luego comenzó expresando: “El 26 de enero asumimos un nuevo rumbo en la Liga de Fútbol de Rivera, un proyecto a largo plazo con seriedad y credibilidad. Hemos, con el grupo de dirigentes que están aquí, a iniciar un camino donde ya se han logrado muchos objetivos, un Campeonato de la B histórico porque a cada club se le hizo ahorrar 50 mil pesos, hemos logrado financiar el campeonato sub-15 y ningún club puso un solo peso para dicho certamen, hemos traído una ambulancia modelo en el Uruguay y única, hemos puesto a la selección sub-15 en la cancha, hemos logrado una obra social, poco vista, pero muy importante como lo es unirse a la Pérez Scremini, cuyas damas que la impulsan están aquí en este momento”.

“Pero además hemos logrado un campeonato de Primera División de primer nivel, jugando en el estadio que tantos futboleros reclaman porque es modelo y ejemplo para el Uruguay y es obvio que no lo hicimos solos porque tuvimos la gran colaboración de la Intendencia Departamental y del Comando de Jefatura de Rivera que realmente, con la presencia de este Jefe que tenemos, que fue golero de las selecciones de Cerro Largo y Treinta y Tres, se ha puesto la celeste al pecho”.

“Hoy estamos juntos, Presidente y delegados de los clubes, patrocinadores y ante todos presentamos una nueva etapa de esta selección que es parte del proyecto porque estas dos, la sub-18 y los mayores vuelven a la cancha y esto no es un trabajo individual sino de un equipo a quien tengo que agradecer a Mario González, a Samuel Alonso, a Pattera, Sandin, al Beto Araújo, a Tito, a Elizabeth, gente que vienen aguantando el ritmo, no se hasta cuando, yo, estoy seguro que moriré abrazado a este proyecto y que de ello no les quepa la menor duda”.

“Pido que a los jugadores y cuerpos técnicos hay que apoyarlos en las buenas y en las malas mucho más y dejemos de ir al estadio solamente cuando Rivera gana, hay que estar siempre y es por eso que nos vamos a entregar por entero luchando por ellos porque creemos que son gente seria y de bien y que van a saber vestir la celeste. Esto no se hace solo y hay un equipo de empresarios que hacen que todo esto sea posible”.

Entre los agradecimientos: “A Javier López, su esposa y su hija que donaron la vaquillona que saborearon en el final del lanzamiento, a una persona que ha sido muy criticada pero que siempre ha estado dispuesto a colaborar con los emprendimientos de la Liga, y es Ricardo Abimorad, Presidente de CHADEM, muy criticado pero siempre que llegué hasta a él a través de Horacio Hernández o Giovanni Conti, salí con una solución. Al estadio hay que mantenerlo, y eso es lo que hace el Presidente.

Agradecer a la Banda del Regimiento de Caballería, a los músicos que siempre ha estado dispuestos a colaborar, a Oscar Profumo que hace mucho más de lo que corresponde y ni que hablar a nuestro Secretario Administrativo que siempre está en la organización pero que no viene a estas actividades pero que cumple una tarea por la que cobra tres veces menos porque trabaja tres veces más de lo que está contratado, y es por eso que a pesar de su ausencia, Renato, desde aquí te mando un abrazo”.

“Les pido a los Presidentes y delegados de los clubes que están presentes que trabajen junto a los neutrales porque la selección es de ustedes, no nuestra, es de todos y es por eso que pido que apoyen a los jugadores porque en definitiva son de ustedes y no puede ser que en los entrenamientos hayan solamente dos o tres personas porque ellos merecen nuestro apoyo, con la presencia en la práctica porque el jugador es estimulado con el saludo, la presencia mucho más que en lo económico”.

Destacó que se le pidió a los jugadores trabajo y sacrificio y los que están asumieron esta responsabilidad aún a sabiendas que lo que se les puede dar es muy poco para lo que merecen pero con la convicción que todo lo que sobre se va a repartir entre ellos.

Luego destacó la efectiva colaboración de las grandes empresas que están al frente de la actividad.

Finalizó expresando: “En realidad esto recién empieza, yo me comprometo a salir puerta a puerta a decirle a todos los riverenses que tienen que apoyar a esta gente porque aquí se critica todo, ahora se pasó la pelota a ellos, a la afición deportiva porque la celeste está en la cancha, las dos selecciones están y van a jugar, entre todos podemos… ¡Fuerza Rivera! ¡Viva Rivera!”.