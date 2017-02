Resultados de los partidos de ida de la segunda fase de la Copa

EN MAYORES

– Regional Litoral.

Llave 1: Tacuarembó 2 Salto 0. Goles: Octavio Siqueira, Sebastián Sánchez (T).

Llave 2: Ligas Agrarias de Salto 1 Carmelo 1. Goles: Gabriel Suárez (LAS) / Lucas Guaraglia (C).

Llave 3: Rivera 2 Paysandú 1. Goles: Sebastián Rosano (2)(R) / Juan Andreoli (P).

Llave 4: Bella Unión 3 Soriano 2. Goles: Luis Martínez, Jesús Barbosa, Víctor Zapirain (BU) / Ángel Lugo, Marcelo Castro (S).

– Regional Sur.

Llave 1: Paso de los Toros 0 Canelones 2. Goles: Sebastián Bentancor, Jonathan Gallardo (C).

Llave 2: Ecilda Paullier 0 Florida 0. Goles: No hubo.

Llave 3: Colonia 1 Durazno 2. Goles: Marcos Reyes (C) / Kevin Lacuesta, Michael Fumero (D).

– Regional Este.

Llave 1: Treinta y Tres 3 Canelones del Este 3. Goles: Nicolás Gutiérrez, Jorge Alzueta, Martín Ávila (TyT) / Andrés Colman, Sebastián Díaz, Cristian Tzitzios (CdE).

Llave 2: Río Branco 1 Rocha 2. Goles: Roger Bastos (RB) / Cristofer Santos, Martín Larrosa (R).

Llave 3: Lavalleja 3 Maldonado 2. Goles: Fernando Rodríguez, Germán Fernández, Mario Amorín (L) / Héctor Duarte, Mario Pechi (M).

Llave 4: Cerro Largo 4 Casupá 1. Goles: Tainá Freitas, Pablo Silvera, Diego Da Rosa, Rino Lucas (CL) / Jorge Fajardo (C).

EN SUB-18

– Regional Litoral.

Llave 1: Tacuarembó 0 Salto 1. Goles: Enrique Rosas Pintos (S).

Llave 2: Young 1 Artigas 1. Goles: Jorge González (Y) / Richard Sanchís (A).

Llave 3: Rivera 0 Paysandú 2. Goles: Fabián Borges, Ignacio Cabaña (P).

Llave 4: Guichón 0 Río Negro 6. Goles: Fabio Di Pascua (2), Oscar Reina, Bryan Osores, Fabio Rodríguez, Braian Cordara (RN).

– Regional Sur.

Llave 1: Flores 2 Canelones 1. Goles: Matías Fraygola, Rodrigo Salvo (F) / Franco Rossi (C).

Llave 2: San José 4 Florida 3. Goles: Jordi Hermoso, Claudio Aguette, Nicolás Reyes, Emiliano Albernaz (SJ) / Brahian García, Gonzalo Pereira, Bernardo Ledesma (F).

Llave 3: Colonia 5 Durazno 1. Goles: Franco Rabaza, Nahuel Rojas (2), Emiliano Villar (2)(C) / Matías de Orta (D).

– Regional Este.

Llave 1: Treinta y Tres 2 Canelones del Este 1. Goles: Fabiano de la Cruz, Alejandro Álvarez (TyT) / Facundo Da Cunha (CdE).

Llave 2: Zona Oeste de Maldonado 0 Rocha 1. Goles: Douglas Pérez (R).

Llave 3: Lavalleja 1 Maldonado 1. Goles: Samuel Gómez (L) / Alejandro Casuriaga (M).

Llave 4: Cerro Largo 3 Casupá 0. Goles: Agustín Araújo (2), Santiago Tafernaberry (CL).