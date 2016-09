Resultados y posiciones de la Copa Nacional de fútbol femenino sub-16

El pasado fin de semana se disputó la tercera fecha de la Copa Nacional de fútbol femenino en la categoría sub-16. Recordemos que en esta oportunidad tuvo fecha libre el equipo de Cuñapirú, único representante riverense en el torneo.

A continuación damos a conocer los resultados de la tercera fecha y la tabla de posiciones de cada una de las series.

LOS DETALLES

Serie A: San Eugenio (Artigas) 4 Uruguay (Bella Unión) 0. Posiciones: San Eugenio 6, Cuñapirú 3, Uruguay 0. Próxima fecha: San Eugenio vs. Cuñapirú.

Serie B: San Miguel (Paysandú) 3 Nacional (Salto) 2. Posiciones: San Miguel 6, Futuro Uruguay 3, Nacional 0. Próxima fecha: San Miguel vs. Futuro Uruguay.

Serie C: Centenario (Fray Bentos) 0 Palmirense (Nueva Palmira) 4. Posiciones: Palmirense 6, Centenario 1, Cerro Oriental 1. Próxima fecha: Centenario vs. Cerro Oriental.

Serie D: Juventud Unida (Libertad) 0 Nacional (Nueva Helvecia) 7; Nacional (San José) 2 Valdense (Colonia Valdense) 3. Posiciones: Valdense 7, Nacional (NH) 7, Nacional (SJ) 3, Juventud Unida 0. Próxima fecha: Nacional (SJ) vs. Juventud Unida; Nacional (NH) vs. Valdense.

Serie E: Santa Bárbara (Trinidad) 2 Defensor Sporting (Sarandí del Yí) 0. Posiciones: Santa Bárbara 6, Nacional Florida 3, Defensor 0. Próxima fecha: Santa Bárbara vs. Nacional.

Serie F: Arachanas (Melo) 13 Estrellitas del Este (Gral. Enrique Martínez) 2. Posiciones: Arachanas 6, Olimareñas 3, Estrellitas del Este 0. Próxima fecha: Arachanas vs. Olimareñas.