Sarandí Universitario ante Deportivo Colina, la gran atracción del fin de semana

Entre hoy y mañana se jugará una nueva fecha del Campeonato Rivera y partidos que comienzan a definir posiciones.

Con nuevo horario, esta tarde jugarán el clásico del fútbol riverense, muy venido a menos en los últimos años pero clásico al fin con los dos equipos más viejos del fútbol riverense.

Lavalleja ante Oriental con situaciones diferentes porque los decanos vienen de dos derrotas consecutivas mientras que los azules vienen de ganar un partido muy importante para la tabla del descenso ante Cuñapirú.

Resulta obvio decir que Lavalleja necesita recuperarse y también que tres puntos para Oriental pueden llegar a ser definitivos en términos de salvarse definitivamente del cambio de divisional.

Y a las 20:00 horas un partido realmente atractivo porque Peñarol, que viene de perder, jugará ante Huracán que llega con las mejores perspectivas con triunfos importantes y siendo uno de los líderes de la segunda rueda.

Mañana, a las seis de la tarde, Cuñapirú ante Nacional, los dos equipos más comprometidos en el descenso pero, en realidad, es trascedente para el tricolor militar que aún tiene posibilidades de alcanzar a algún otro equipo ya que Nacional está muy lejos y con un pie en la Divisional B para la próxima temporada.

Pero el mejor partido de la fecha será sin duda el que van a enfrentar los conjuntos de Sarandí Universitario y Deportivo Colina.

Los verdiblancos vienen de ganarle a Peñarol, sumar unidades en todas las tablas, tanto que es el otro líder del Clausura y se aleja en la tabla del descenso.

Una campaña muy parecida a la del año pasado y en esta fecha jugará justamente ante el mismo rival de la final del año pasado.

El Deportivo Colina llega entonado luego de haber vencido a Lavalleja dando vuelta el resultado que le era adverso en el comienzo del segundo tiempo.

Un partido recomendable.

LOS DETALLES

Cuarta fecha de la segunda rueda del Campeonato Rivera.

– Hoy, sábado, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 18:00 Oriental vs. Lavalleja.

Hora 20:00 Huracán vs. Peñarol.

– Mañana, domingo, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 18:00 Cuñapirú vs. Nacional.

Hora 20:00 Sarandí Universitario vs. Deportivo Colina.